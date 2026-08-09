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La lourde déci­sion de Jannik Sinner à trois semaines de l’US Open : « Après avoir consulté les méde­cins et mon équipe, je dois annoncer que je suis contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati »

Par
Thomas S
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C’était à prévoir et c’est désor­mais offi­ciel, Jannik Sinner vient de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui aura lieu du 13 au 23 août.

En déli­ca­tesse avec son genou depuis plusieurs jours, le numéro 1 mondial, après s’être déjà retiré à Montréal, a décidé d’opter pour la prudence en vue de l’US Open, qui débu­tera dans exac­te­ment trois semaines (du 30 août au 13 septembre). 

L’Italien a publié un commu­niqué de presse afin d’an­noncer sa décision. 

« Après avoir consulté les méde­cins et mon équipe, je dois annoncer que je suis contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Mon genou droit me pose quelques problèmes et, bien que nous ayons travaillé d’arrache-pied avec mon équipe médi­cale, je dois accepter le fait que je ne suis pas encore prêt à disputer ce tournoi. Je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer à Cincinnati et je souhaite à Bob Moran et à toute son équipe un tournoi fantas­tique et couronné de succès. J’ai hâte de revenir l’année prochaine et je vais désor­mais me concen­trer sur ma prépa­ra­tion pour l’US Open », a déclaré celui qui rejoint donc Carlos Alcaraz parmi les grands absents dans l’Ohio. 

Publié le dimanche 9 août 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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