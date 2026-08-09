C’était à prévoir et c’est désormais officiel, Jannik Sinner vient de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui aura lieu du 13 au 23 août.
En délicatesse avec son genou depuis plusieurs jours, le numéro 1 mondial, après s’être déjà retiré à Montréal, a décidé d’opter pour la prudence en vue de l’US Open, qui débutera dans exactement trois semaines (du 30 août au 13 septembre).
L’Italien a publié un communiqué de presse afin d’annoncer sa décision.
« Après avoir consulté les médecins et mon équipe, je dois annoncer que je suis contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Mon genou droit me pose quelques problèmes et, bien que nous ayons travaillé d’arrache-pied avec mon équipe médicale, je dois accepter le fait que je ne suis pas encore prêt à disputer ce tournoi. Je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer à Cincinnati et je souhaite à Bob Moran et à toute son équipe un tournoi fantastique et couronné de succès. J’ai hâte de revenir l’année prochaine et je vais désormais me concentrer sur ma préparation pour l’US Open », a déclaré celui qui rejoint donc Carlos Alcaraz parmi les grands absents dans l’Ohio.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 18:08