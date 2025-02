Après le dernier match de la carrière de Diego Schwartzman, battu par Pedro Martinez en huitièmes de finale à Buenos Aires, Holger Rune a raconté une anec­dote révé­la­trice de la bien­veillance de l’Argentin.

« Je n’ou­blierai jamais le jour où, nouvel­le­ment arrivé en tournée, je n’avais pas assez d’argent sur mon accré­di­ta­tion pour payer mon dîner à Indian Wells et que tu t’es simple­ment présenté dans la file d’at­tente pour payer mon repas. Tu es un homme qui a beau­coup de qualités. Après cela, tu m’as tué lors de chaque séance d’en­traî­ne­ment ensemble. Bons souve­nirs d’un grand joueur . Je te souhaite à toi et à ta famille un bel avenir. »

Never forget the day as new on tour, I did not have enough money on my accre­di­ta­tion to pay for my dinner at Indian wells and you just came up in the line and paid my food. You are a man with many good quali­ties. After that you killed me in every prac­tice we had since 🤣😂 Good… pic.twitter.com/lzAbg8luyP