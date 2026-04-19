L’histoire d’Arthur Fils c’est aussi celle d’une famille unie autour de son champion.
Après son titre décroché sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils s’est immédiatement précipitée vers son clan où ses parents, forcément heureux et émus, l’attendaient pour lui faire un gros câlin.
Une image forte qui résume également tout l’amour et le sacrifice qu’il y a derrière une carrière d’un jeune sportif de haut niveau.
WHAT IT MEANS FOR FILS ♥️ pic.twitter.com/M9PtZoAxmW— ATP Tour (@atptour) April 19, 2026
Place désormais à la récupération pour le Parisien qui est normalement attendu dès mercredi, toujours en Espagne, pour le prestigieux Masters 1000 de Madrid où il sera forcément scruté de très près.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 19:20