L’histoire d’Arthur Fils c’est aussi celle d’une famille unie autour de son champion.

Après son titre décroché sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils s’est immé­dia­te­ment préci­pitée vers son clan où ses parents, forcé­ment heureux et émus, l’at­ten­daient pour lui faire un gros câlin.

Une image forte qui résume égale­ment tout l’amour et le sacri­fice qu’il y a derrière une carrière d’un jeune sportif de haut niveau.

WHAT IT MEANS FOR FILS ♥️ pic.twitter.com/M9PtZoAxmW — ATP Tour (@atptour) April 19, 2026

Place désor­mais à la récu­pé­ra­tion pour le Parisien qui est norma­le­ment attendu dès mercredi, toujours en Espagne, pour le pres­ti­gieux Masters 1000 de Madrid où il sera forcé­ment scruté de très près.