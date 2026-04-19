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La magni­fique célé­bra­tion d’Arthur Fils avec ses parents après son sacre à Barcelone

Par
Thomas S
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L’histoire d’Arthur Fils c’est aussi celle d’une famille unie autour de son champion. 

Après son titre décroché sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils s’est immé­dia­te­ment préci­pitée vers son clan où ses parents, forcé­ment heureux et émus, l’at­ten­daient pour lui faire un gros câlin.

Une image forte qui résume égale­ment tout l’amour et le sacri­fice qu’il y a derrière une carrière d’un jeune sportif de haut niveau. 

Place désor­mais à la récu­pé­ra­tion pour le Parisien qui est norma­le­ment attendu dès mercredi, toujours en Espagne, pour le pres­ti­gieux Masters 1000 de Madrid où il sera forcé­ment scruté de très près. 

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 19:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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