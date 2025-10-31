Récemment de passage dans une émission de télévision sud‐coréenne, You Quiz on the Block, Rafael Nadal a de nouveau été interrogé sur sa relation très particulière avec Roger Federer. Et l’Espagnol a notamment évoqué cette fameuse soirée du 15 septembre 2022.
« D’une certaine manière, il a joué un rôle important dans ma vie, car il a été mon principal rival pendant longtemps au début de ma carrière. Et quand il a pris sa retraite, c’est comme si une partie de moi était partie avec lui. Donc c’était assez émouvant. Je pense que c’était un grand défi pour nous de jouer l’un contre l’autre, un très, très grand défi. »
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 16:36