Récemment de passage dans une émis­sion de télé­vi­sion sud‐coréenne, You Quiz on the Block, Rafael Nadal a de nouveau été inter­rogé sur sa rela­tion très parti­cu­lière avec Roger Federer. Et l’Espagnol a notam­ment évoqué cette fameuse soirée du 15 septembre 2022.

« D’une certaine manière, il a joué un rôle impor­tant dans ma vie, car il a été mon prin­cipal rival pendant long­temps au début de ma carrière. Et quand il a pris sa retraite, c’est comme si une partie de moi était partie avec lui. Donc c’était assez émou­vant. Je pense que c’était un grand défi pour nous de jouer l’un contre l’autre, un très, très grand défi. »