Alors qu’il n’était plus retourné sur le tournoi de Buenos Aires depuis 11 ans, Stan Wawrinka s’est imposé pour son entrée en lice ce lundi face au local Pedro Cachin (6–7(4), 6–1, 6–2).

Interrogé, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, sur ce que signi­fiait pour lui le tennis, le Suisse de 38 ans a livré une réponse pleine de passion et d’hu­mi­lité. Une décla­ra­tion à montrer dans tous les clubs de tennis.

« Pour moi, le tennis est le chapitre le plus impor­tant de ma vie jusqu’à présent. Je suis passionné par ce sport, j’aime la vie que nous avons, tout le processus, j’aime le fait d’es­sayer d’être un meilleur joueur. Quand on commence à jouer au tennis lors­qu’on est enfant, c’est comme un jeu. La chose la plus impor­tante est de ne jamais l’ou­blier, que c’est un jeu et qu’il faut l’ap­pré­cier. Vous avez le temps de vous entraîner et vous devez être disci­pliné, faire beau­coup de sacri­fices au fil des ans, mais vous devez aimer ce que vous faites. Il y a beau­coup d’as­pects posi­tifs dans ce sport, ce qui me permet de conti­nuer à jouer pendant longtemps. »