Trois jours après avoir fait ses grands adieux à son sport et à ses fans lors d’un match de gala orga­nisé à Buenos Aires aux côtés de Novak Djokovic, Juan Martin Del Potro a tenu à remer­cier publi­que­ment le joueur serbe pour sa dispo­ni­bi­lité via une sublime lettre écrite sur ses réseaux sociaux.

Querido Nole,



No me alcanzan las pala­bras para agra­de­certe todo lo que hiciste por mí desde aquel día en la cena en Miami, cuando acep­taste esta gran locura de formar parte de mi despe­dida en Argentina, a pesar de tu tempo­rada tan compli­cada. Desde ese momento hasta el día que… pic.twitter.com/wXWEUSs1rd — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 4, 2024

« Cher Nole, Je n’ai pas assez de mots pour te remer­cier pour tout ce que tu as fait pour moi depuis ce jour au dîner à Miami, où tu as accepté cette grande folie de faire mes adieux en Argentine, malgré ta saison très compli­quée. Depuis ce moment jusqu’au jour où tu as quitté mon pays, tu as fait preuve d’une géné­ro­sité que je n’oublierai jamais. Je te suis éter­nel­le­ment recon­nais­sant, Charly, Mark et toute ton équipe d’avoir été dispo­nibles dans les moindres détails, à chaque besoin. Tu as compris la situa­tion dans laquelle je me trou­vais et tu as été le meilleur parte­naire, sur et en dehors du terrain, pour réaliser un adieu que je n’au­rais pas imaginé dans mes rêves les plus fous. Ta présence a non seule­ment rendu cet événe­ment inou­bliable pour moi et ma famille, mais il a trans­cendé le tennis. Tout un pays a pu appré­cier et être enthou­siasmé par toi, et il est clair que tu n’es pas seule­ment le plus grand de l’his­toire dans le sport, mais aussi dans la vie. L’Argentine t’aime et nous te sommes éter­nel­le­ment recon­nais­sants pour le spec­tacle, la géné­ro­sité et le dévoue­ment que tu as apportés pour rendre cette journée parfaite. Je sens que quelque chose de très spécial est né de tout cela : une amitié sincère qui durera pour toujours. Je t’aime beau­coup, mon ami. Merci beau­coup et à bientôt. »