Quelques heures après l’an­nonce de Gaël Monfils concer­nant sa fin de carrière qui inter­viendra à l’issue de la saison 2026, Novak Djokovic, contre qui il ne s’est jamais imposé sur le circuit prin­cipal en 20 confron­ta­tions, a laissé un très joli commen­taire sur le post Instagram du Français.

« LaMonf… Quel plaisir c’était de te regarder jouer à chaque match. Tu es un être humain extra­or­di­naire qui apporte de la joie aux gens, sur le court comme en dehors. Cela compte plus que tout le reste. Sur le plan tennis­tique, tes capa­cités athlé­tiques sont hors du commun. Tu es l’un des meilleurs athlètes que j’ai jamais vus, tous sports confondus. Merci pour toutes les belles batailles que nous avons livrées ensemble au fil des ans et profite bien de ta dernière danse, mon ami. »