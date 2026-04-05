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La mise au point de Kei Nishikori : « Il y a beau­coup de fausses infor­ma­tions qui circulent. Oui, je parti­cipe au Challenger de Sarasota et non, je ne prends pas ma retraite cette semaine »

Par
Thomas S
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Imbroglio entre Kei Nishikori et IMG, proprié­taire du Challenger de Sarasota, en Floride.

Alors que l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi a annoncé la retraite du joueur japo­nais à l’issue du tournoi qui débute ce lundi, l’agent de ce dernier a immé­dia­te­ment démenti l’information.

Il faut dire que voir l’an­cien 4e joueur mondial mettre un terme à sa carrière sur un obscur tournoi secon­daire à des milliers de kilo­mètres de son pays semblait surpre­nant, pour ne pas dire improbable.

L’intéressé à donc tenu à mettre les choses au clair sur ses réseaux sociaux. 

« Bonjour à tous. Il y a beau­coup de fausses infor­ma­tions qui circulent. OUI, je parti­cipe au Challenger de Sarasota à l’IMG Academy, et NON, je ne prends pas ma retraite cette semaine. Je ferai moi‐même le point sur ce sujet très prochai­ne­ment. Merci. »

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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