Imbroglio entre Kei Nishikori et IMG, propriétaire du Challenger de Sarasota, en Floride.
Alors que l’organisation du tournoi a annoncé la retraite du joueur japonais à l’issue du tournoi qui débute ce lundi, l’agent de ce dernier a immédiatement démenti l’information.
Il faut dire que voir l’ancien 4e joueur mondial mettre un terme à sa carrière sur un obscur tournoi secondaire à des milliers de kilomètres de son pays semblait surprenant, pour ne pas dire improbable.
L’intéressé à donc tenu à mettre les choses au clair sur ses réseaux sociaux.
Hi everyone. Lots of false info out there. YES, I am playing the Sarasota Challenger at the @IMGAcademy, and NO I am not retiring this week. I will make an update myself on this topic in the near future. Thank you. 🙏— Kei Nishikori (@keinishikori) April 5, 2026
« Bonjour à tous. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. OUI, je participe au Challenger de Sarasota à l’IMG Academy, et NON, je ne prends pas ma retraite cette semaine. Je ferai moi‐même le point sur ce sujet très prochainement. Merci. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 14:54