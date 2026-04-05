Imbroglio entre Kei Nishikori et IMG, proprié­taire du Challenger de Sarasota, en Floride.

Alors que l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi a annoncé la retraite du joueur japo­nais à l’issue du tournoi qui débute ce lundi, l’agent de ce dernier a immé­dia­te­ment démenti l’information.

Il faut dire que voir l’an­cien 4e joueur mondial mettre un terme à sa carrière sur un obscur tournoi secon­daire à des milliers de kilo­mètres de son pays semblait surpre­nant, pour ne pas dire improbable.

L’intéressé à donc tenu à mettre les choses au clair sur ses réseaux sociaux.

Hi everyone. Lots of false info out there. YES, I am playing the Sarasota Challenger at the @IMGAcademy, and NO I am not reti­ring this week. I will make an update myself on this topic in the near future. Thank you. 🙏 — Kei Nishikori (@keinishikori) April 5, 2026

« Bonjour à tous. Il y a beau­coup de fausses infor­ma­tions qui circulent. OUI, je parti­cipe au Challenger de Sarasota à l’IMG Academy, et NON, je ne prends pas ma retraite cette semaine. Je ferai moi‐même le point sur ce sujet très prochai­ne­ment. Merci. »