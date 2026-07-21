« Le poignet de Carlos Alcaraz est à 100 % et il a disputé de nombreux matchs et sets d’entraînement avec d’autres profes­sion­nels », affir­mait il y a quelques jours le célèbre coach améri­cain et ancien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, sur le réseau social X.

Une fausse infor­ma­tion selon certaines sources proches de Carlos Alcaraz, relayées par nos confrères de Clay Tenis : « Carlos s’entraîne, mais encore à très faible intensité. »

Après avoir manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon, l’Espagnol a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août. Et s’il espère faire son retour lors du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), rien n’est encore fait.

EL VERANO MÁS EXTRAÑO Y LIBRE DE ALCARAZ



Mundial de la FIFA, raqueta sin cuerdas, Wimbledon desde la casa y 125 días sin partidos oficiales. @NachoEncabo desde Madrid. https://t.co/FGXROjyG8J — Clay (@_claymagazine) July 20, 2026

Une chose est sûre : Carlos Alcaraz ne prendra aucun risque et ne préci­pi­tera pas son retour à la compé­ti­tion. Et il portait d’ailleurs toujours un bandage lors de la finale de la Coupe du monde…