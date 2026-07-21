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La mise au point sur Carlos Alcaraz qui refroidit sérieu­se­ment les espoirs

Par
Baptiste Mulatier
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« Le poignet de Carlos Alcaraz est à 100 % et il a disputé de nombreux matchs et sets d’entraînement avec d’autres profes­sion­nels », affir­mait il y a quelques jours le célèbre coach améri­cain et ancien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, sur le réseau social X.

Une fausse infor­ma­tion selon certaines sources proches de Carlos Alcaraz, relayées par nos confrères de Clay Tenis : « Carlos s’entraîne, mais encore à très faible intensité. »

Après avoir manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon, l’Espagnol a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août. Et s’il espère faire son retour lors du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), rien n’est encore fait. 

Une chose est sûre : Carlos Alcaraz ne prendra aucun risque et ne préci­pi­tera pas son retour à la compé­ti­tion. Et il portait d’ailleurs toujours un bandage lors de la finale de la Coupe du monde…

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 08:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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