« Le poignet de Carlos Alcaraz est à 100 % et il a disputé de nombreux matchs et sets d’entraînement avec d’autres professionnels », affirmait il y a quelques jours le célèbre coach américain et ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci, sur le réseau social X.
Une fausse information selon certaines sources proches de Carlos Alcaraz, relayées par nos confrères de Clay Tenis : « Carlos s’entraîne, mais encore à très faible intensité. »
Après avoir manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon, l’Espagnol a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se déroulera à Montréal du 2 au 13 août. Et s’il espère faire son retour lors du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), rien n’est encore fait.
EL VERANO MÁS EXTRAÑO Y LIBRE DE ALCARAZ— Clay (@_claymagazine) July 20, 2026
Mundial de la FIFA, raqueta sin cuerdas, Wimbledon desde la casa y 125 días sin partidos oficiales. @NachoEncabo desde Madrid. https://t.co/FGXROjyG8J
Une chose est sûre : Carlos Alcaraz ne prendra aucun risque et ne précipitera pas son retour à la compétition. Et il portait d’ailleurs toujours un bandage lors de la finale de la Coupe du monde…
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 08:53