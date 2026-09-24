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La mise au point sur le retour de Jannik Sinner, absent depuis deux mois et demi

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au genou, Jannik Sinner n’a plus joué en compé­ti­tion depuis son sacre à Wimbledon, le 12 juillet dernier. 

S’il figure sur la liste des inscrits pour l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), le jour­na­liste José Moron rappelle que le numéro 1 mondial n’a encore pris aucune déci­sion définitive.

« On rapporte ici et là que, selon Sportmediaset, Sinner se rendrait à Pékin la semaine prochaine. Pour que tout soit bien clair, la présen­ta­trice dit textuel­le­ment : ‘Sinner sera proba­ble­ment sur le court à Pékin la semaine prochaine’. Ils n’affirment rien, ils parlent simple­ment d’une proba­bi­lité. Pour l’instant, sa présence là‐bas n’a pas encore été officialisée. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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