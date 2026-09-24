Blessé au genou, Jannik Sinner n’a plus joué en compé­ti­tion depuis son sacre à Wimbledon, le 12 juillet dernier.

S’il figure sur la liste des inscrits pour l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), le jour­na­liste José Moron rappelle que le numéro 1 mondial n’a encore pris aucune déci­sion définitive.

Reportan por ahí que en Sportmediaset aseguran que Sinner viaja a Pekín la semana que viene.



Solo para que lo entendáis todo, la presen­ta­dora dice textual­mente “Sinner, proba­ble­mente, estará en pista en Pekín la semana que viene”.



No aseguran nada, solo hablan de proba­bi­lidad.… https://t.co/30Uq4cjsbV — José Morón (@jmgmoron) September 23, 2026

« On rapporte ici et là que, selon Sportmediaset, Sinner se rendrait à Pékin la semaine prochaine. Pour que tout soit bien clair, la présen­ta­trice dit textuel­le­ment : ‘Sinner sera proba­ble­ment sur le court à Pékin la semaine prochaine’. Ils n’affirment rien, ils parlent simple­ment d’une proba­bi­lité. Pour l’instant, sa présence là‐bas n’a pas encore été officialisée. »