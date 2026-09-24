Blessé au genou, Jannik Sinner n’a plus joué en compétition depuis son sacre à Wimbledon, le 12 juillet dernier.
S’il figure sur la liste des inscrits pour l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), le journaliste José Moron rappelle que le numéro 1 mondial n’a encore pris aucune décision définitive.
Reportan por ahí que en Sportmediaset aseguran que Sinner viaja a Pekín la semana que viene.— José Morón (@jmgmoron) September 23, 2026
Solo para que lo entendáis todo, la presentadora dice textualmente “Sinner, probablemente, estará en pista en Pekín la semana que viene”.
No aseguran nada, solo hablan de probabilidad.… https://t.co/30Uq4cjsbV
« On rapporte ici et là que, selon Sportmediaset, Sinner se rendrait à Pékin la semaine prochaine. Pour que tout soit bien clair, la présentatrice dit textuellement : ‘Sinner sera probablement sur le court à Pékin la semaine prochaine’. Ils n’affirment rien, ils parlent simplement d’une probabilité. Pour l’instant, sa présence là‐bas n’a pas encore été officialisée. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 09:58