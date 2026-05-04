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La mise en garde de Nicolas Escudé sur Jannik Sinner : « Je l’ai trouvé un peu marqué au niveau du visage, un peu cerné. S’il faut faire l’impasse sur Rome, il la fera »

Par
Thomas S
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S’il n’a presque jamais eu à s’employer réel­le­ment sur le court lors de cette douzaine de jours sur le Masters 1000 de Madrid, cela ne veut pas dire que Jannik Sinner n’est pas fatigué.

Entre le stress et la fatigue accu­mulés au fil des rencontres, l’or­ga­nisme est forcé­ment impacté, même pour un sportif de haut niveau de la trempe de l’Italien. Ce n’est d’ailleurs pas anodin s’il n’a pas offi­ciel­le­ment confirmé sa présence sur le tournoi de Rome, qui débu­tera ce mercredi. 

Interrogé à ce sujet chez nos confrères d’Eurosport, Nicolas Escudé a d’ailleurs remarqué certains signe de fatigue chez Sinner lors de sa démons­tra­tion face à Alexander Zverev en finale du tournoi madrilène. 

« C’est génial que le dernier Masters 1000 qui lui manque, ce soit chez lui à Rome. Pour la petite histoire, c’est génial. Il n’a pas forcé­ment de fatigue sur la finale, mais je l’ai trouvé un peu marqué au niveau du visage, un peu cerné. Il a eu des décla­ra­tions sur la lassi­tude, sur la fatigue physique, c’est toujours valable. S’il faut faire l’impasse sur Rome, il la fera. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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