S’il n’a presque jamais eu à s’employer réel­le­ment sur le court lors de cette douzaine de jours sur le Masters 1000 de Madrid, cela ne veut pas dire que Jannik Sinner n’est pas fatigué.

Entre le stress et la fatigue accu­mulés au fil des rencontres, l’or­ga­nisme est forcé­ment impacté, même pour un sportif de haut niveau de la trempe de l’Italien. Ce n’est d’ailleurs pas anodin s’il n’a pas offi­ciel­le­ment confirmé sa présence sur le tournoi de Rome, qui débu­tera ce mercredi.

Interrogé à ce sujet chez nos confrères d’Eurosport, Nicolas Escudé a d’ailleurs remarqué certains signe de fatigue chez Sinner lors de sa démons­tra­tion face à Alexander Zverev en finale du tournoi madrilène.

« C’est génial que le dernier Masters 1000 qui lui manque, ce soit chez lui à Rome. Pour la petite histoire, c’est génial. Il n’a pas forcé­ment de fatigue sur la finale, mais je l’ai trouvé un peu marqué au niveau du visage, un peu cerné. Il a eu des décla­ra­tions sur la lassi­tude, sur la fatigue physique, c’est toujours valable. S’il faut faire l’impasse sur Rome, il la fera. »