S’il a annoncé son forfait pour la suite de la saison de terre battue, dont Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, à cause d’une bles­sure au niveau du poignet, Carlos Alcaraz n’a en revanche pas expliqué le mal exact dont il souffrait.

Nos confrères de la presse espa­gnole ont donc enquêté et ils n’ont pas mis long­temps à dévoiler le mystère sur la nature de la bles­sure du prodige espagnol.

Le septuple vain­queur en Grand Chelem souffre en effet d’une téno­sy­no­vite, qui est en réalité une tendi­nite asso­ciée à une inflam­ma­tion de la gaine tendi­neuse au niveau du poignet.

Si ce n’est donc qu’une simple inflam­ma­tion, sans déchi­rure, Alcaraz risquait le pire (une rupture du tendon en ques­tion) en cas de pour­suite de la compé­ti­tion. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter les tweets ci‐dessous de notre confrère, José Moron.

Aunque todavía falta por confir­marse de manera oficial cuál es la lesión que tiene Alcaraz, en diversos medios como Cope, entre otros, han contado que el murciano ya sabe a qué se enfrenta.



Se trata de una teno­si­no­vitis.



¿Qué es eso y qué plazos de recu­pe­ra­ción hay ? Os cuento. pic.twitter.com/dMs67P9akK — José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026

On comprend donc mieux pour­quoi Carlos Alcaraz et son équipe ont décidé de sacri­fier Roland‐Garros et une partie de la saison.