S’il a annoncé son forfait pour la suite de la saison de terre battue, dont Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, à cause d’une blessure au niveau du poignet, Carlos Alcaraz n’a en revanche pas expliqué le mal exact dont il souffrait.
Nos confrères de la presse espagnole ont donc enquêté et ils n’ont pas mis longtemps à dévoiler le mystère sur la nature de la blessure du prodige espagnol.
Le septuple vainqueur en Grand Chelem souffre en effet d’une ténosynovite, qui est en réalité une tendinite associée à une inflammation de la gaine tendineuse au niveau du poignet.
Si ce n’est donc qu’une simple inflammation, sans déchirure, Alcaraz risquait le pire (une rupture du tendon en question) en cas de poursuite de la compétition. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter les tweets ci‐dessous de notre confrère, José Moron.
Aunque todavía falta por confirmarse de manera oficial cuál es la lesión que tiene Alcaraz, en diversos medios como Cope, entre otros, han contado que el murciano ya sabe a qué se enfrenta.— José Morón (@jmgmoron) April 25, 2026
Se trata de una tenosinovitis.
¿Qué es eso y qué plazos de recuperación hay ? Os cuento. pic.twitter.com/dMs67P9akK
On comprend donc mieux pourquoi Carlos Alcaraz et son équipe ont décidé de sacrifier Roland‐Garros et une partie de la saison.
Publié le samedi 25 avril 2026 à 19:32