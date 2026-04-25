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La nature de la bles­sure de Carlos Alcaraz révélée

Par
Thomas S
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S’il a annoncé son forfait pour la suite de la saison de terre battue, dont Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, à cause d’une bles­sure au niveau du poignet, Carlos Alcaraz n’a en revanche pas expliqué le mal exact dont il souffrait. 

Nos confrères de la presse espa­gnole ont donc enquêté et ils n’ont pas mis long­temps à dévoiler le mystère sur la nature de la bles­sure du prodige espagnol. 

Le septuple vain­queur en Grand Chelem souffre en effet d’une téno­sy­no­vite, qui est en réalité une tendi­nite asso­ciée à une inflam­ma­tion de la gaine tendi­neuse au niveau du poignet. 

Si ce n’est donc qu’une simple inflam­ma­tion, sans déchi­rure, Alcaraz risquait le pire (une rupture du tendon en ques­tion) en cas de pour­suite de la compé­ti­tion. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter les tweets ci‐dessous de notre confrère, José Moron.

On comprend donc mieux pour­quoi Carlos Alcaraz et son équipe ont décidé de sacri­fier Roland‐Garros et une partie de la saison. 

Publié le samedi 25 avril 2026 à 19:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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