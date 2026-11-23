C’est l’information principale de ce lundi 23 novembre : Jannik Sinner va être opéré du genou qui le tient éloigné des courts depuis son sacre à Wimbledon et sera donc absent plusieurs mois.
Les médias italiens sont logiquement en ébullition et nos confrères de Sky Sports ont dévoilé des précisions importantes sur la nature exacte de la blessure de l’actuel 2e joueur mondial, qui manquera l’Open d’Australie.
« La pathologie est une tendinopathie externe du genou droit, appelée syndrome de la bandelette ilio‐tibiale. Les temps de récupération sont estimés à 3⁄4 mois, il pourrait donc faire son retour pour la saison sur terre battue, après les tournois américains. Mais il ne s’agit bien sûr que d’une hypothèse », a écrit sur son compte Twitter le journaliste, Angelo Mangiante.
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 15:15