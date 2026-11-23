C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de ce lundi 23 novembre : Jannik Sinner va être opéré du genou qui le tient éloigné des courts depuis son sacre à Wimbledon et sera donc absent plusieurs mois.

Les médias italiens sont logi­que­ment en ébul­li­tion et nos confrères de Sky Sports ont dévoilé des préci­sions impor­tantes sur la nature exacte de la bles­sure de l’ac­tuel 2e joueur mondial, qui manquera l’Open d’Australie.

+++ Sky Sport

Dopo i consulti degli ultimi giorni, è arri­vata la deci­sione che si atten­deva da parte di Jannik Sinner : sì all’intervento chirur­gico. Verrà operato dal chirurgo Lasse Lempainen, un orto­pe­dico di fama inter­na­zio­nale consi­de­rato uno dei massimi esperti al mondo… pic.twitter.com/iTaeSj7REP — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 23, 2026

« La patho­logie est une tendi­no­pa­thie externe du genou droit, appelée syndrome de la bande­lette ilio‐tibiale. Les temps de récu­pé­ra­tion sont estimés à 3⁄ 4 mois, il pour­rait donc faire son retour pour la saison sur terre battue, après les tour­nois améri­cains. Mais il ne s’agit bien sûr que d’une hypo­thèse », a écrit sur son compte Twitter le jour­na­liste, Angelo Mangiante.