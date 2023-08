L’éternel débat du renou­vel­le­ment de la géné­ra­tion dorée du tennis fran­çais composée de Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon ne cesse de faire l’ac­tua­lité surtout lors des tour­nois du Grand Chelem où les trico­lores sortent vite du tournoi.

Avec l’avé­ne­ment d’Arthur Fils, titré à Lyon (ATP 250), les bons résul­tats de Luca Van Assche, actuel­le­ment 56ème et le très bon retour d’Arthur Cazaux (114ème) après sa bles­sure, on peut croire que le tennis fran­çais a de l’avenir.

Pour le constater, il suffit de regarder le top 10 « Next Gen », outre Carlos Alcaraz et Holger Rune qui sont des « extra terrestres » pour leur âge, nos trois fran­çais arrivent respec­ti­ve­ment en quatrième, sixième, et neuvième position.

Cela nous promet encore des belles années à venir pour le tennis tricolore…