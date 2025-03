L’empire de Rafael Nadal ne cesse de s’agrandir.

Un peu plus de quatre mois après avoir mis un terme à sa carrière, l’homme aux 14 Roland‐Garros est sur tous les fronts. Très investi dans ses projets hôte­liers, l’Espagnol est égale­ment très actif dans le déve­lop­pe­ment de sa marque.

Ainsi, moins d’un mois après avoir annoncé l’ou­ver­ture d’un nouveau centre de tennis à Marbella, dans le sud de l’Espagne, Rafa a cette fois décidé d’ou­vrir une toute nouvelle académie, à Punta Cana, en République Dominicaine.

« Ce furent des jours très spéciaux en République domi­ni­caine. L’ouverture du nouveau Centre de tennis Rafa Nadal à Punta Cana renforce l’ex­pan­sion inter­na­tio­nale de notre métho­do­logie et je suis sûr qu’il contri­buera à promou­voir la pratique du tennis. Ayant vu le projet, les instal­la­tions et l’équipe qui le dirige, je suis convaincu que ce sera un succès », a déclaré Nadal.

Pour rappel, Rafael Nadal possède actuel­le­ment trois centres, à Cancun (Mexique), Sani (Grèce) et Hong Kong, en plus de ses deux acadé­mies à Majorque et au Koweit. En atten­dant Marbella et, donc, Punta Cana.