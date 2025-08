Casper Ruud a bien débuté sa tournée Nord‐Américaine et affron­tera Karen Khachanov en huitièmes de finale à Toronto. Le Norvégien a confié aux médias que le fait d’aller voir un psycho­logue l’avait bien aidé à améliorer encore ses performances.

Une bonne chose pour l’an­cien numéro deux mondial, qui est un peu moins à l’aise sur dur que sur terre battue. Et il espère que ses décla­ra­tions inci­te­ront d’autres joueurs à voir le fait de consulter un psycho­logue comme un aspect à part entière de la préparation.

« J’ai eu une bonne expé­rience en discu­tant avec un psycho­logue et j’avais l’im­pres­sion d’aller à la salle de sport avec un entraî­neur public pour travailler sur ma forme physique, mais parler à un psycho­logue, c’est un peu comme travailler sur votre aspect mental de la même manière. On fait travailler son cerveau, on met de l’ordre dans ses pensées et on trouve une nouvelle façon de se motiver. J’ai donc trouvé ça vrai­ment utile. Je ne voulais pas être une voix, mais c’était naturel d’en parler ces temps‐ci et je voulais conseiller les gens qui rencontrent des diffi­cultés, qui ont des problèmes ou qui hésitent à en parler. Je pense que c’est vrai­ment une bonne chose à essayer et ça m’a vrai­ment aidé. »