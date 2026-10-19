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La nouvelle chute de Novak Djokovic au classement

Par
Thomas S
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Alors qu’il avait réin­tégré le Top 10 mondial après sa sortie à l’issue de sa défaite au premier tour de l’US Open le 14 septembre dernier, Novak Djokovic a subi une nouvelle chute au clas­se­ment ATP ce lundi.

Le Serbe, qui a en effet perdu les 390 points de son parcours sur le Masters 1000 de Shanghai en 2025 (défaite en demi‐finales contre Valentin Vacherot), a chuté de quatre places pour se retrouver 12e joueur mondial, avec seule­ment 210 points d’avance sur ses deux pour­sui­vants, Davidovich Fokina, récent vain­queur à Shanghai et qui progresse de 14 places, et Taylor Fritz (-2).

Concernant le clas­se­ment de la Race pour le Masters de Turin, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem (11e) ne fait plus partie des huit quali­fiés suite à la nouvelle progres­sion de Rafael Jodar, ce qui explique sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 500 de Bâle, du 26 octobre au 1er novembre.

Pour rappel et aussi éton­nant que cela puisse paraître étant donné son âge (39 ans) et son immense palmarès dans cette compé­ti­tion (sept titres, record absolu), Djokovic a récem­ment confirmé vouloir se quali­fier pour le tournoi des maîtres, qui se tiendra donc à Turin, du 15 au 22 novembre. 

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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