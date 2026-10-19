Alors qu’il avait réintégré le Top 10 mondial après sa sortie à l’issue de sa défaite au premier tour de l’US Open le 14 septembre dernier, Novak Djokovic a subi une nouvelle chute au classement ATP ce lundi.
Le Serbe, qui a en effet perdu les 390 points de son parcours sur le Masters 1000 de Shanghai en 2025 (défaite en demi‐finales contre Valentin Vacherot), a chuté de quatre places pour se retrouver 12e joueur mondial, avec seulement 210 points d’avance sur ses deux poursuivants, Davidovich Fokina, récent vainqueur à Shanghai et qui progresse de 14 places, et Taylor Fritz (-2).
Concernant le classement de la Race pour le Masters de Turin, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem (11e) ne fait plus partie des huit qualifiés suite à la nouvelle progression de Rafael Jodar, ce qui explique sa participation à l’ATP 500 de Bâle, du 26 octobre au 1er novembre.
ATP LIVE RACE 🔥4. Cobolli, 3.540 5. Medvedev, 3.420 6 Tiafoe, 3.380 7. Fils, 3.325 8. Jódar, 3.159 – 9. De Minaur, 2.880 10. Djokovic, 2.840 11. Paul, 2.585 12. Fritz, 2.530 13. Davidovich, 2.510 14. Mensik, 2.495— José Morgado (@josemorgado) October 18, 2026
Pour rappel et aussi étonnant que cela puisse paraître étant donné son âge (39 ans) et son immense palmarès dans cette compétition (sept titres, record absolu), Djokovic a récemment confirmé vouloir se qualifier pour le tournoi des maîtres, qui se tiendra donc à Turin, du 15 au 22 novembre.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 16:06