Qui dit prochain retour sur les courts, dit changement capillaire pour Carlos Alcaraz.
Quelques heures après être apparu sur une vidéo en train de frapper des coups droit avec beaucoup d’intensité à l’entraînement, l’Espagnol a tenu à dévoiler sa toute nouvelle coupe de cheveux sur son compte Instagram.
Et il a visiblement décidé d’opter pour des tresses plaquées.
Nouvelle tentative capillaire pour Carlos Alcaraz. 💈🇪🇸— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 30, 2026
📸 @carlosalcaraz pic.twitter.com/gazwHfl2C6
Pour rappel, son grand retour à la compétition est prévu le 13 août prochain à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 16:31