Et si l’ab­sence de Jannik Sinner était prolongée au‐delà du début de la saison 2027 ?

C’est la ques­tion que tout le monde se pose après l’in­for­ma­tion, dévoilée par le maga­zine Vanity Fair, selon laquelle le joueur italien va bientôt voyager vers les États‐Unis afin d’ob­tenir un nouvel avis médical concer­nant son problème au genou droit.

Une déci­sion assez inquié­tante à moins d’un mois et demi de la nouvelle année.

Secondo quanto risulta a Vanity Fair, Jannik Sinner è pronto a volare negli Stati Uniti per un nuovo consulto sul problema al ginoc­chio destro. Dopo gli accer­ta­menti in Italia, il campione vuole un ulte­riore parere prima di deci­dere come gestire il recu­pero e il ritorno in campo… — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) November 18, 2026

« Selon les infor­ma­tions de Vanity Fair, Jannik Sinner s’ap­prête à s’en­voler pour les États‐Unis afin de consulter à nouveau un spécia­liste au sujet de son problème au genou droit. Après les examens effec­tués en Italie, le cham­pion souhaite obtenir un deuxième avis avant de décider comment gérer sa conva­les­cence et son retour sur le court. »

Pour rappel, blessé et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, l’ac­tuel 2e joueur mondial aurait, selon la presse italienne, déjà consulté pas moins de quatre spécia­listes diffé­rents entre Monte‐Carlo, Turin, Milan et Lyon.