Et si l’absence de Jannik Sinner était prolongée au‐delà du début de la saison 2027 ?
C’est la question que tout le monde se pose après l’information, dévoilée par le magazine Vanity Fair, selon laquelle le joueur italien va bientôt voyager vers les États‐Unis afin d’obtenir un nouvel avis médical concernant son problème au genou droit.
Une décision assez inquiétante à moins d’un mois et demi de la nouvelle année.
« Selon les informations de Vanity Fair, Jannik Sinner s’apprête à s’envoler pour les États‐Unis afin de consulter à nouveau un spécialiste au sujet de son problème au genou droit. Après les examens effectués en Italie, le champion souhaite obtenir un deuxième avis avant de décider comment gérer sa convalescence et son retour sur le court. »
Pour rappel, blessé et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, l’actuel 2e joueur mondial aurait, selon la presse italienne, déjà consulté pas moins de quatre spécialistes différents entre Monte‐Carlo, Turin, Milan et Lyon.
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 08:08