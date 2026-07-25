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La nouvelle et curieuse méthode d’en­traî­ne­ment d’Arthur Fils

Par
Thomas S
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Arthur Fils n’est pas du genre à ménager ses efforts.

Déjà présent à Washington pour l’ATP 500 qui débu­tera ce lundi, le Français a partagé une vidéo de lui sur Instagram en train de s’en­traîner, pas sur un, mais sur deux courts de tennis. 

Et si le protégé de Goran Ivanisevic est notam­ment connu pour son impres­sion­nante couver­ture de terrain, il aura quand même du mal à défendre aussi bien.

Arthur sera d’ailleurs l’un des favoris pour soulever le trophée dans la capi­tale améri­caine le dimanche 2 août prochain. 

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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