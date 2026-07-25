Arthur Fils n’est pas du genre à ménager ses efforts.

Déjà présent à Washington pour l’ATP 500 qui débu­tera ce lundi, le Français a partagé une vidéo de lui sur Instagram en train de s’en­traîner, pas sur un, mais sur deux courts de tennis.

Et si le protégé de Goran Ivanisevic est notam­ment connu pour son impres­sion­nante couver­ture de terrain, il aura quand même du mal à défendre aussi bien.

🔜🔥🇺🇸

[arthur fils on insta­gram] pic.twitter.com/kts9tCqXoh — Arthur Fils Updates (@filsupdates) July 24, 2026

Arthur sera d’ailleurs l’un des favoris pour soulever le trophée dans la capi­tale améri­caine le dimanche 2 août prochain.