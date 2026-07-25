Arthur Fils n’est pas du genre à ménager ses efforts.
Déjà présent à Washington pour l’ATP 500 qui débutera ce lundi, le Français a partagé une vidéo de lui sur Instagram en train de s’entraîner, pas sur un, mais sur deux courts de tennis.
Et si le protégé de Goran Ivanisevic est notamment connu pour son impressionnante couverture de terrain, il aura quand même du mal à défendre aussi bien.
🔜🔥🇺🇸— Arthur Fils Updates (@filsupdates) July 24, 2026
[arthur fils on instagram] pic.twitter.com/kts9tCqXoh
Arthur sera d’ailleurs l’un des favoris pour soulever le trophée dans la capitale américaine le dimanche 2 août prochain.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 18:18