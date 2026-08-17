Forfait à Montréal et Cincinnati, Jannik Sinner participera‐t‐il à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) ? La question reste toujours sans réponse même si la Gazzetta dello Sport apporte de nouvelles informations très importantes ce mardi.
Le numéro 1 mondial a fait une séance d’entraînement à Turin ce lundi pour tester son genou et va passer de nouveaux examens médicaux avant de prendre une décision.
« Le programme prévoit, entre aujourd’hui et demain, une visite éclair au J Medical pour les derniers contrôles. Ce sont des heures décisives pour déterminer les prochaines étapes et la date de départ pour les États‐Unis. Sinner ne s’envolera toutefois pour New York que s’il est en pleine forme », écrit le média italien en ce début de semaine.
La fin du suspens approche et on sait déjà que le quintuple lauréat en Grand Chelem ne prendra aucun risque.
Publié le lundi 17 août 2026 à 17:01