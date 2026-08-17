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La nouvelle infor­ma­tion cruciale sur Jannik Sinner à deux semaines du début de l’US Open

Par
Baptiste Mulatier
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Forfait à Montréal et Cincinnati, Jannik Sinner participera‐t‐il à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) ? La ques­tion reste toujours sans réponse même si la Gazzetta dello Sport apporte de nouvelles infor­ma­tions très impor­tantes ce mardi. 

Le numéro 1 mondial a fait une séance d’en­traî­ne­ment à Turin ce lundi pour tester son genou et va passer de nouveaux examens médi­caux avant de prendre une décision. 

« Le programme prévoit, entre aujourd’hui et demain, une visite éclair au J Medical pour les derniers contrôles. Ce sont des heures déci­sives pour déter­miner les prochaines étapes et la date de départ pour les États‐Unis. Sinner ne s’envolera toute­fois pour New York que s’il est en pleine forme », écrit le média italien en ce début de semaine. 

La fin du suspens approche et on sait déjà que le quin­tuple lauréat en Grand Chelem ne prendra aucun risque. 

Publié le lundi 17 août 2026 à 17:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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