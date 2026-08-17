Forfait à Montréal et Cincinnati, Jannik Sinner participera‐t‐il à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) ? La ques­tion reste toujours sans réponse même si la Gazzetta dello Sport apporte de nouvelles infor­ma­tions très impor­tantes ce mardi.

Le numéro 1 mondial a fait une séance d’en­traî­ne­ment à Turin ce lundi pour tester son genou et va passer de nouveaux examens médi­caux avant de prendre une décision.

« Le programme prévoit, entre aujourd’hui et demain, une visite éclair au J Medical pour les derniers contrôles. Ce sont des heures déci­sives pour déter­miner les prochaines étapes et la date de départ pour les États‐Unis. Sinner ne s’envolera toute­fois pour New York que s’il est en pleine forme », écrit le média italien en ce début de semaine.

La fin du suspens approche et on sait déjà que le quin­tuple lauréat en Grand Chelem ne prendra aucun risque.