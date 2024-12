Lui aussi inscrit pour la United Cup aux côtés de sa compa­triote, Coco Gauff, Taylor Fritz était de passage devant la presse ce vendredi afin d’évo­quer son inter­saison et ses objec­tifs à venir.

Et visi­ble­ment, l’Américain a décidé d’adopter une méthode plus douce cette année afin d’être le plus frais possible dès l’Open d’Australie (du 12 au 26 janvier).

« Avec l’âge, il ne s’agit plus de se tuer à la tâche pendant la prépa­ra­tion. Il s’agit plutôt de s’en­traîner tout en se sentant revi­goré et prêt à repartir. Je suis très motivé pour revenir et être prêt à jouer en Australie. Il s’agit de trouver un équi­libre entre le fait de travailler autant que possible sans pour autant s’épuiser, de manière à ce que je me sente bien en arri­vant ici. Évidemment, l’ob­jectif prin­cipal sera l’Open d’Australie. J’espère faire un bon parcours dans les tour­nois du Grand Chelem. »