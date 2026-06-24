Un homme averti en vaut deux, comme dit le célèbre proverbe.

Sensible à la chaleur et très proba­ble­ment victime d’un coup chaud lors de son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a décidé d’employer les grands moyens lors de ses récents entraî­ne­ment à Wimbledon, qui n’est pas épargné par la cani­cule actuel­le­ment présente dans une grande partie de l’Europe.

Comme le montrent les photos ci‐dessous, le numéro 1 mondial a en effet été aperçu avec un équi­pe­ment très spécial : une veste rafraîchissante.

🚨🚨🔥🔥شوهد يانيك سينر اليوم مرتدياً سترة تبريد ضمن استعداداته لبطولة ويمبلدون 🌱❄️🇮🇹🤯#Sinner pic.twitter.com/uDnBnNoBrg — Tennis Hub (@TennisHubAr) June 24, 2026

Une méthode qui a d’ailleurs déjà été utilisée par Rafael Nadal lors de l’US Open en 2018.