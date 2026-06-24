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La nouvelle parade de Jannik Sinner pour éviter les coups de chauds à Wimbledon

Par
Thomas S
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Un homme averti en vaut deux, comme dit le célèbre proverbe. 

Sensible à la chaleur et très proba­ble­ment victime d’un coup chaud lors de son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a décidé d’employer les grands moyens lors de ses récents entraî­ne­ment à Wimbledon, qui n’est pas épargné par la cani­cule actuel­le­ment présente dans une grande partie de l’Europe. 

Comme le montrent les photos ci‐dessous, le numéro 1 mondial a en effet été aperçu avec un équi­pe­ment très spécial : une veste rafraîchissante. 

Une méthode qui a d’ailleurs déjà été utilisée par Rafael Nadal lors de l’US Open en 2018. 

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 15:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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