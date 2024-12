Après Andre Agassi, nouvel ambas­sa­deur du pick­le­ball, c’est au tour d’une autre légende du jeu de déclarer sa flamme à ce sport large­ment décrié par les amateurs de la petite balle jaune.

En effet, Ivan Lendl a récem­ment reconnu s’être essayé à ce sport en double. Et si les raisons invo­quées, à savoir son âge de plus en plus avancé, sont parfai­te­ment compré­hen­sibles, il n’échap­pera cepen­dant pas aux critiques des puristes.

« Je suis un peu trop vieux pour jouer au tennis et je cours trop. J’ai donc choisi le double et la moitié d’un terrain de pick­le­ball. Cela m’a plu. Au début, je détes­tais ça aussi, puis j’ai joué quelques fois et j’ai changé d’avis », a déclaré l’oc­tuple vain­queur en Grand Chelem.