C’est l’un des acteurs économiques les plus importants du monde du tennis. La célèbre marque d’horlogerie suisse, Rolex, est particulièrement attentive au choix de ses ambassadeurs, et ce n’est donc pas une surprise de la voir jeter son dévolu sur l’une des nouvelles pépites du circuit.
En effet, Rafael Jódar possède toutes les caractéristiques pour séduire la marque à la couronne. Le jeune Espagnol rejoint ainsi un prestigieux groupe d’ambassadeurs, parmi lesquels figurent notamment Roger Federer, Jannik Sinner ou encore Carlos Alcaraz.
Une nouvelle étape importante dans la jeune carrière du « gamin » espagnol, qui commence visiblement à prendre goût au circuit professionnel et à ses avantages. Lui qui expliquait récemment être avant tout là pour jouer au tennis découvre désormais une autre dimension de son métier, avec les sollicitations et les opportunités commerciales qui accompagnent les performances sportives.
Alors, Rafael Jódar a‑t‐il enfin trouvé un agent ? Sa box sera‐t‐elle un peu plus garnie lors des prochains tournois ?
Une chose est certaine, le jeune Espagnol devra veiller à ne pas se laisser distraire par toutes ces nouveautés, car il lui reste un objectif sportif majeur à aller chercher : sa qualification pour les ATP Finals.
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 11:11