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La nouvelle pépite du circuit rejoint Federer, Sinner et Alcaraz chez une très célèbre marque d’horlogerie

Par
Antoine Trupiano
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C’est l’un des acteurs écono­miques les plus impor­tants du monde du tennis. La célèbre marque d’hor­lo­gerie suisse, Rolex, est parti­cu­liè­re­ment atten­tive au choix de ses ambas­sa­deurs, et ce n’est donc pas une surprise de la voir jeter son dévolu sur l’une des nouvelles pépites du circuit.

En effet, Rafael Jódar possède toutes les carac­té­ris­tiques pour séduire la marque à la couronne. Le jeune Espagnol rejoint ainsi un pres­ti­gieux groupe d’am­bas­sa­deurs, parmi lesquels figurent notam­ment Roger Federer, Jannik Sinner ou encore Carlos Alcaraz.

Une nouvelle étape impor­tante dans la jeune carrière du « gamin » espa­gnol, qui commence visi­ble­ment à prendre goût au circuit profes­sionnel et à ses avan­tages. Lui qui expli­quait récem­ment être avant tout là pour jouer au tennis découvre désor­mais une autre dimen­sion de son métier, avec les solli­ci­ta­tions et les oppor­tu­nités commer­ciales qui accom­pagnent les perfor­mances sportives.

Alors, Rafael Jódar a‑t‐il enfin trouvé un agent ? Sa box sera‐t‐elle un peu plus garnie lors des prochains tournois ?

Une chose est certaine, le jeune Espagnol devra veiller à ne pas se laisser distraire par toutes ces nouveautés, car il lui reste un objectif sportif majeur à aller cher­cher : sa quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals.

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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