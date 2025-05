Si Grigor Dimitrov s’est inclinée dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, il a pu compter sur deux soutiens de poids.

En effet, Eva Longoria, et Eiza Gonzalez, deux actrices mondia­le­ment connues, étaient toutes deux présentes dans la box du Bulgare lors de sa victoire au premier tour dans la capi­tale espagnole.

Et à croire la presse people et les mots prononcés sur la vidéo ci‐dessous par Eiza Gonzalez, cette dernière serait bien en couple avec le cham­pion de tennis.

Grigor Dimitrov with Eva Longoria and Eiza González after his win in Madrid👀😍🔥 pic.twitter.com/VD8iHVUnlJ