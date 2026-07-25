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La nouvelle recon­ver­sion de Dominic Thiem

Par
Thomas S
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Dominic Thiem est un hyperactif.

Connu pour avoir été l’un des joueurs les plus travailleurs du circuit pendant sa carrière de tennisman, l’Autrichien n’est pas resté long­temps inactif, un peu moins de deux ans après sa retraite.

Le vain­queur de l’US Open 2020 a en effet décidé de s’ins­crire dans un club de foot­ball de huitième divi­sion autrichienne. 

Mais comme l’a souligné le direc­teur sportif du club en ques­tion, « Domi » sera traité comme n’im­porte quelle joueur : « Nous avons entendu dire que c’était un bon foot­bal­leur. J’espère qu’il le montrera ici, mais il devra se battre pour gagner une place dans le onze de départ. »

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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