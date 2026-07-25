Dominic Thiem est un hyperactif.

Connu pour avoir été l’un des joueurs les plus travailleurs du circuit pendant sa carrière de tennisman, l’Autrichien n’est pas resté long­temps inactif, un peu moins de deux ans après sa retraite.

Le vain­queur de l’US Open 2020 a en effet décidé de s’ins­crire dans un club de foot­ball de huitième divi­sion autrichienne.

Mais comme l’a souligné le direc­teur sportif du club en ques­tion, « Domi » sera traité comme n’im­porte quelle joueur : « Nous avons entendu dire que c’était un bon foot­bal­leur. J’espère qu’il le montrera ici, mais il devra se battre pour gagner une place dans le onze de départ. »