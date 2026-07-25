Dominic Thiem est un hyperactif.
Connu pour avoir été l’un des joueurs les plus travailleurs du circuit pendant sa carrière de tennisman, l’Autrichien n’est pas resté longtemps inactif, un peu moins de deux ans après sa retraite.
Le vainqueur de l’US Open 2020 a en effet décidé de s’inscrire dans un club de football de huitième division autrichienne.
Mais comme l’a souligné le directeur sportif du club en question, « Domi » sera traité comme n’importe quelle joueur : « Nous avons entendu dire que c’était un bon footballeur. J’espère qu’il le montrera ici, mais il devra se battre pour gagner une place dans le onze de départ. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 13:13