Après des mois voire des années de plaintes des joueurs au sujet de la qualité des balles sur le circuit prin­cipal, l’ATP a enfin décidé d’agir en testant une nouvelle règle.

En effet, à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Stockholm, qui aura lieu du 8 au 14 novembre, les balles seront chan­gées tous les sept jeux, au lieu des neuf habi­tuels. Une déci­sion visant à ralentir la dégra­da­tions de celles‐ci.

Stockholm Open (to be held between Paris and YEC and coun­ting towards 2027 Race) will be the first ATP tour­na­ment to trial new ball change sche­dule :



In singles main draw matches the balls will be changed every 7 games.



(Qualies and doubles will main­tain stan­dard ball change) — Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 27, 2026

À noter que cette mesure sera exclu­sive au tableau de simple, le double et les quali­fi­ca­tions seront soumis aux règles habituelles.