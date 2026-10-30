Accueil ATP

La nouvelle règle testée par l’ATP au sujet des balles

Par
Thomas S
-

Après des mois voire des années de plaintes des joueurs au sujet de la qualité des balles sur le circuit prin­cipal, l’ATP a enfin décidé d’agir en testant une nouvelle règle.

En effet, à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Stockholm, qui aura lieu du 8 au 14 novembre, les balles seront chan­gées tous les sept jeux, au lieu des neuf habi­tuels. Une déci­sion visant à ralentir la dégra­da­tions de celles‐ci.

À noter que cette mesure sera exclu­sive au tableau de simple, le double et les quali­fi­ca­tions seront soumis aux règles habituelles.

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥