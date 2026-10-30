Après des mois voire des années de plaintes des joueurs au sujet de la qualité des balles sur le circuit principal, l’ATP a enfin décidé d’agir en testant une nouvelle règle.
En effet, à l’occasion de l’ATP 250 de Stockholm, qui aura lieu du 8 au 14 novembre, les balles seront changées tous les sept jeux, au lieu des neuf habituels. Une décision visant à ralentir la dégradations de celles‐ci.
À noter que cette mesure sera exclusive au tableau de simple, le double et les qualifications seront soumis aux règles habituelles.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.