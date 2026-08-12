Carlos Alcaraz semble être sur le chemin du retour.
En effet, l’Espagnol, absent depuis plusieurs mois, avait inquiété ses fans après s’être retiré du Masters 1000 de Cincinnati.
Le natif de Murcie vise désormais un retour à l’US Open, qui semble se confirmer après des images de son entraînement du jour, diffusées dans une vidéo publiée par le compte X Tiempo de Tenis.
Des images qui rassureront les supporters de Carlitos, titré à Flushing Meadows en 2022 et 2025.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 17:17