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La nouvelle se confirme pour Carlos Alcaraz

Par
Antoine Touchard
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Carlos Alcaraz semble être sur le chemin du retour.

En effet, l’Espagnol, absent depuis plusieurs mois, avait inquiété ses fans après s’être retiré du Masters 1000 de Cincinnati.

Le natif de Murcie vise désor­mais un retour à l’US Open, qui semble se confirmer après des images de son entraî­ne­ment du jour, diffu­sées dans une vidéo publiée par le compte X Tiempo de Tenis.

Des images qui rassu­re­ront les suppor­ters de Carlitos, titré à Flushing Meadows en 2022 et 2025.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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