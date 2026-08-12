Carlos Alcaraz semble être sur le chemin du retour.

En effet, l’Espagnol, absent depuis plusieurs mois, avait inquiété ses fans après s’être retiré du Masters 1000 de Cincinnati.

Le natif de Murcie vise désor­mais un retour à l’US Open, qui semble se confirmer après des images de son entraî­ne­ment du jour, diffu­sées dans une vidéo publiée par le compte X Tiempo de Tenis.

¡Nuevo día de entre­na­miento para Carlos Alcaraz !



💪🔥 pic.twitter.com/aqRuh4hNr9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 12, 2026

Des images qui rassu­re­ront les suppor­ters de Carlitos, titré à Flushing Meadows en 2022 et 2025.