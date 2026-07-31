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La nouvelle tenue de GOAT de Novak Djokovic

Par
Thomas S
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Si Novak Djokovic n’a besoin d’aucun atti­rail pour démon­trer qu’il est le plus grand joueur de l’his­toire du tennis, en tout cas en termes de titres, son équi­pe­men­tier fran­çais a quand même tenu à lui fabri­quer un ensemble reflé­tant son statut de GOAT (Greatest Of All Time).

Comme vous pouvez le voir sur les images ci‐dessous, la marque au croco­dile a réalisé un magni­fique survê­te­ment fait de blanc et frappé d’un logo très spécial en forme de chèvre (goat en anglais). 

Une tenue qu’il pour­rait bien porter lors de la tournée améri­caine, soit sur le Masters 1000 de Cincinnati où il a confirmé sa présence, soit à l’oc­ca­sion du dernier Grand Chelem de la saison, à l’US Open.

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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