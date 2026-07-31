Si Novak Djokovic n’a besoin d’aucun atti­rail pour démon­trer qu’il est le plus grand joueur de l’his­toire du tennis, en tout cas en termes de titres, son équi­pe­men­tier fran­çais a quand même tenu à lui fabri­quer un ensemble reflé­tant son statut de GOAT (Greatest Of All Time).

Comme vous pouvez le voir sur les images ci‐dessous, la marque au croco­dile a réalisé un magni­fique survê­te­ment fait de blanc et frappé d’un logo très spécial en forme de chèvre (goat en anglais).

Une tenue qu’il pour­rait bien porter lors de la tournée améri­caine, soit sur le Masters 1000 de Cincinnati où il a confirmé sa présence, soit à l’oc­ca­sion du dernier Grand Chelem de la saison, à l’US Open.