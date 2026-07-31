Si Novak Djokovic n’a besoin d’aucun attirail pour démontrer qu’il est le plus grand joueur de l’histoire du tennis, en tout cas en termes de titres, son équipementier français a quand même tenu à lui fabriquer un ensemble reflétant son statut de GOAT (Greatest Of All Time).
Comme vous pouvez le voir sur les images ci‐dessous, la marque au crocodile a réalisé un magnifique survêtement fait de blanc et frappé d’un logo très spécial en forme de chèvre (goat en anglais).
🤍 The GOAT collection 🐐 @DjokerNole pic.twitter.com/VxCA6rUAqA— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) July 30, 2026
Une tenue qu’il pourrait bien porter lors de la tournée américaine, soit sur le Masters 1000 de Cincinnati où il a confirmé sa présence, soit à l’occasion du dernier Grand Chelem de la saison, à l’US Open.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 14:14