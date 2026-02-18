AccueilInsoliteLa nouvelle vie de Casper Ruud : "Est-ce plus stressant de disputer...
La nouvelle vie de Casper Ruud : « Est‐ce plus stres­sant de disputer une finale du Grand Chelem ou de tenir un bébé dans les bras ? Je dirais la deuxième option, mais j’ai amélioré ma technique »

De retour à la compé­ti­tion cette semaine sur l’ATP 250 de Delray Beach, trois semaines après sa défaite en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Casper Ruud est entre temps devenu papa pour la toute première fois.

Un grand moment pour le Norvégien qui a évoqué avec humour sa nouvelle vie lors de son passage sur le podcast, Nothing Major.

« Après quelques jours à la maison avec la nouvelle venue, il est main­te­nant temps de retourner au travail pour la nourrir ! Aucun match ou tournoi ne peut riva­liser avec l’ex­pé­rience d’as­sister à la nais­sance de votre fille. Ce fut un moment magni­fique, émou­vant, et aussi un grand soula­ge­ment que tout se soit bien passé. Plus nerveux lors d’une finale du Grand Chelem ou en tenant un bébé dans vos bras ? Je dirais la deuxième option, mais j’ai amélioré ma tech­nique pour la tenir dans mes bras et elle est très sage. »

Publié le mercredi 18 février 2026 à 16:16

