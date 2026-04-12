57ème au clas­se­ment ATP, vain­queur à Marrakech, le jeune espa­gnol a été bien reçu à Barcelone où il affron­tera au 1er tour son compa­triote Munar. Interrogé par le quoti­dien Marca, il a bien insisté sur le fait que son titre au Maroc ne chan­geait rien.

« Je ne consulte aucun psycho­logue, c’est plutôt le fruit de conver­sa­tions avec mes parents et ma famille. Ce sont eux qui ont forgé ma person­na­lité et les valeurs qu’ils m’ont incul­quées depuis mon enfance. Je ne chan­gerai pas à cause de mes succès. Je suis quel­qu’un d’humble qui aime le tennis, et grâce à cela, je vis des expé­riences extra­or­di­naires. Mon équipe, c’est juste mon père et moi. Je ne me fixe aucun objectif. Je ne m’étais fixé aucun objectif en début de saison, quand j’ai commencé ma carrière profes­sion­nelle, et main­te­nant que j’ai remporté un titre ATP, je n’en ai plus besoin . Je veux conti­nuer à progresser à chaque tournoi, affronter de nouveaux adversaires »