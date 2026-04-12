57ème au classement ATP, vainqueur à Marrakech, le jeune espagnol a été bien reçu à Barcelone où il affrontera au 1er tour son compatriote Munar. Interrogé par le quotidien Marca, il a bien insisté sur le fait que son titre au Maroc ne changeait rien.
« Je ne consulte aucun psychologue, c’est plutôt le fruit de conversations avec mes parents et ma famille. Ce sont eux qui ont forgé ma personnalité et les valeurs qu’ils m’ont inculquées depuis mon enfance. Je ne changerai pas à cause de mes succès. Je suis quelqu’un d’humble qui aime le tennis, et grâce à cela, je vis des expériences extraordinaires. Mon équipe, c’est juste mon père et moi. Je ne me fixe aucun objectif. Je ne m’étais fixé aucun objectif en début de saison, quand j’ai commencé ma carrière professionnelle, et maintenant que j’ai remporté un titre ATP, je n’en ai plus besoin . Je veux continuer à progresser à chaque tournoi, affronter de nouveaux adversaires »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 10:45