Huitième de finaliste surprise du dernier Open d’Australie alors qu’il était 120e mondial, Learner Tien a connu une progression impressionnante en 2025 avec un premier titre au compteur (à Metz) et une place parmi les têtes de série pour cette nouvelle édition à Melbourne.
Actuel 27e mondial, le jeune américain de 20 ans s’est réjoui de ce nouveau statut qui va lui permettre d’éviter les meilleurs joueurs du monde dès les premiers tours.
« C’est vraiment excitant d’être tête de série pour la première fois dans le premier Grand Chelem de l’année. Cela signifie que je n’aurai pas à affronter Sinner au premier tour. Je pense que c’est génial de jouer contre tous les joueurs de haut niveau, mais je pense qu’il est bon d’acquérir d’abord un peu d’expérience dans les tournois. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 18:46