Huitième de fina­liste surprise du dernier Open d’Australie alors qu’il était 120e mondial, Learner Tien a connu une progres­sion impres­sion­nante en 2025 avec un premier titre au comp­teur (à Metz) et une place parmi les têtes de série pour cette nouvelle édition à Melbourne.

Actuel 27e mondial, le jeune améri­cain de 20 ans s’est réjoui de ce nouveau statut qui va lui permettre d’éviter les meilleurs joueurs du monde dès les premiers tours.

« C’est vrai­ment exci­tant d’être tête de série pour la première fois dans le premier Grand Chelem de l’année. Cela signifie que je n’aurai pas à affronter Sinner au premier tour. Je pense que c’est génial de jouer contre tous les joueurs de haut niveau, mais je pense qu’il est bon d’ac­quérir d’abord un peu d’ex­pé­rience dans les tournois. »