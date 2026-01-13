AccueilATPLa pépite Learner Tien change de dimension : "Cela signifie que je...
ATPOpen d'Australie

La pépite Learner Tien change de dimen­sion : « Cela signifie que je n’aurai pas à affronter Sinner au premier tour »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Huitième de fina­liste surprise du dernier Open d’Australie alors qu’il était 120e mondial, Learner Tien a connu une progres­sion impres­sion­nante en 2025 avec un premier titre au comp­teur (à Metz) et une place parmi les têtes de série pour cette nouvelle édition à Melbourne.

Actuel 27e mondial, le jeune améri­cain de 20 ans s’est réjoui de ce nouveau statut qui va lui permettre d’éviter les meilleurs joueurs du monde dès les premiers tours. 

« C’est vrai­ment exci­tant d’être tête de série pour la première fois dans le premier Grand Chelem de l’année. Cela signifie que je n’aurai pas à affronter Sinner au premier tour. Je pense que c’est génial de jouer contre tous les joueurs de haut niveau, mais je pense qu’il est bon d’ac­quérir d’abord un peu d’ex­pé­rience dans les tournois. »

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 18:46

Article précédent
Holger Rune sur Jannik Sinner : « Il y a quelques années, j’avais l’im­pres­sion qu’il n’ai­mait pas m’af­fronter, alors que moi j’ai­mais cela. Aujourd’hui, en revanche, je n’aime plus l’af­fronter non plus »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.