Sorti indemne des quali­fi­ca­tions à Montpellier au début du mois, après avoir été titré deux fois sur le circuit ITF en début de saison, Moïse Kouame confirme son très bon début de saison avec un nouveau cap passé.

Au premier tour à Lille, le grand espoir du tennis masculin fran­çais a remporté face au Croate Matej Dodig (232e mondial) son premier match en Challenger (6−4, 6–2).

Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire, le joueur de bientôt 17 ans (il les aura le 6 mars prochain), 507e mondial, a évoqué son style de jeu et les compa­rai­sons avec de très grands noms du tennis.

Question : « Parfois, on voit du Monfils en vous, dans la manière de vous déplacer, de couvrir votre terrain, de lâcher des coups droits… On se trompe ? »

Moïse Kouame : « Il y a du Gaël, il y a du Djoko, il y a du Sinner, il y a du Alcaraz… et il y a surtout du Moïse Kouame (sourire). C’est ça le plus impor­tant. Je tiens à mon iden­tité, à ma propre iden­tité. Plus tard, j’es­père dans 10–20 ans, les jeunes pour­ront dire qu’il y a du Kouame dans leur jeu. C’est vrai­ment cette iden­tité que j’ai envie de créer au fur et à mesure. »

En huitièmes de finale, Kouame va désor­mais affronter le 246e joueur mondial, l’Autrichien de 20 ans Joel Josef Schwaerzler.