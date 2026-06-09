Grande révé­la­tion de cette saison de terre battue et sensa­tion de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros qui vient de s’achever avec un quart de finale pour sa toute première parti­ci­pa­tion, Rafael Jodar a impres­sionné les observateurs.

23e mondial depuis cette semaine à seule­ment 19 ans, le Madrilène fait beau­coup parler de lui en Espagne, notam­ment avec la bles­sure et l’ab­sence prolongée de Carlos Alcaraz.

Récemment inter­viewé par nos confrères de Marca, Rafa a dévoilé son joueur parfait réparti en six critères. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est impressionnant.

En un acto para Marca, Rafa Jódar ha dibu­jado a su TENISTA PERFECTO :



Saque : Isner

Derecha : Alcaraz

Revés : Djokovic

Volea : Federer

Mentalidad : Nadal

Estilo : Federer pic.twitter.com/Oo6yKrBzqK — José Morón (@jmgmoron) June 9, 2026

Service : Isner

Coup droit : Alcaraz

Revers : Djokovic

Volée : Federer

Mentalité : Nadal

Style : Federer