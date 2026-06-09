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La pépite Rafa Jodar dévoile son joueur parfait, et il fait très peur !

Par
Thomas S
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Grande révé­la­tion de cette saison de terre battue et sensa­tion de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros qui vient de s’achever avec un quart de finale pour sa toute première parti­ci­pa­tion, Rafael Jodar a impres­sionné les observateurs.

23e mondial depuis cette semaine à seule­ment 19 ans, le Madrilène fait beau­coup parler de lui en Espagne, notam­ment avec la bles­sure et l’ab­sence prolongée de Carlos Alcaraz.

Récemment inter­viewé par nos confrères de Marca, Rafa a dévoilé son joueur parfait réparti en six critères. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est impressionnant. 

Service : Isner
Coup droit : Alcaraz
Revers : Djokovic
Volée : Federer
Mentalité : Nadal
Style : Federer

Publié le mardi 9 juin 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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