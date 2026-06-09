Grande révélation de cette saison de terre battue et sensation de l’édition 2026 de Roland‐Garros qui vient de s’achever avec un quart de finale pour sa toute première participation, Rafael Jodar a impressionné les observateurs.
23e mondial depuis cette semaine à seulement 19 ans, le Madrilène fait beaucoup parler de lui en Espagne, notamment avec la blessure et l’absence prolongée de Carlos Alcaraz.
Récemment interviewé par nos confrères de Marca, Rafa a dévoilé son joueur parfait réparti en six critères. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est impressionnant.
En un acto para Marca, Rafa Jódar ha dibujado a su TENISTA PERFECTO :— José Morón (@jmgmoron) June 9, 2026
Saque : Isner
Derecha : Alcaraz
Revés : Djokovic
Volea : Federer
Mentalidad : Nadal
Estilo : Federer pic.twitter.com/Oo6yKrBzqK
Service : Isner
Coup droit : Alcaraz
Revers : Djokovic
Volée : Federer
Mentalité : Nadal
Style : Federer
Publié le mardi 9 juin 2026 à 16:16