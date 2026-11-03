Rafael Jodar est vrai­ment en train d’af­foler les compteurs.

Alors qu’il n’avait pas disputé le moindre match sur le circuit prin­cipal avant le début de la saison 2026 et qu’il était classé 165e mondial le 5 janvier dernier, Rafael Jodar a atteint ce lundi le fameux Top 10 mondial, et ce, en un temps record.

En effet, l’Espagnol de 20 ans est devenu, avec seule­ment 287 jours, le plus jeune joueur de l’his­toire à inté­grer le Top 10 à partir de ses débuts sur le circuit ATP.

Il surclasse ainsi nette­ment Carlos Alcaraz (798 jours), Jannik Sinner (924), Novak Djokovic (1078), Rafael Nadal (1092) et Roger Federer (1414).

Deuxième de ce clas­se­ment de préco­cité et rapi­dité, Gustavo Kuerten (490 jours) ne fait lui aussi pas le poids face à l’in­con­tes­table révé­la­tion de la saison.