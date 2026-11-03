Rafael Jodar est vraiment en train d’affoler les compteurs.
Alors qu’il n’avait pas disputé le moindre match sur le circuit principal avant le début de la saison 2026 et qu’il était classé 165e mondial le 5 janvier dernier, Rafael Jodar a atteint ce lundi le fameux Top 10 mondial, et ce, en un temps record.
En effet, l’Espagnol de 20 ans est devenu, avec seulement 287 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à intégrer le Top 10 à partir de ses débuts sur le circuit ATP.
Il surclasse ainsi nettement Carlos Alcaraz (798 jours), Jannik Sinner (924), Novak Djokovic (1078), Rafael Nadal (1092) et Roger Federer (1414).
Deuxième de ce classement de précocité et rapidité, Gustavo Kuerten (490 jours) ne fait lui aussi pas le poids face à l’incontestable révélation de la saison.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 17:39