Accueil ATP

La pépite Rafa Jodar fait déjà beau­coup mieux que Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz et Sinner

Par
Thomas S
-

Rafael Jodar est vrai­ment en train d’af­foler les compteurs. 

Alors qu’il n’avait pas disputé le moindre match sur le circuit prin­cipal avant le début de la saison 2026 et qu’il était classé 165e mondial le 5 janvier dernier, Rafael Jodar a atteint ce lundi le fameux Top 10 mondial, et ce, en un temps record. 

En effet, l’Espagnol de 20 ans est devenu, avec seule­ment 287 jours, le plus jeune joueur de l’his­toire à inté­grer le Top 10 à partir de ses débuts sur le circuit ATP. 

Il surclasse ainsi nette­ment Carlos Alcaraz (798 jours), Jannik Sinner (924), Novak Djokovic (1078), Rafael Nadal (1092) et Roger Federer (1414).

Deuxième de ce clas­se­ment de préco­cité et rapi­dité, Gustavo Kuerten (490 jours) ne fait lui aussi pas le poids face à l’in­con­tes­table révé­la­tion de la saison. 

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥