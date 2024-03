S’il a déclaré forfait pour le Masters 1000 d’Indian Wells puis confirmé sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Monte‐Carlo (6 au 14 avril), après avoir été rassuré sur l’état de son dos, Rafael Nadal est resté avec sa famille quelques jours supplé­men­taires aux Etats‐Unis où il a commencé son entraî­ne­ment sur terre battue verte, très popu­laire en Amérique du Nord.

« Quelques images d’un endroit incroyable. Je suis arrivé tôt pour me préparer et pouvoir jouer au meilleur endroit possible et sans aucun doute l’un de mes tour­nois préférés de tous les temps. Malheureusement, je n’ai pas pu revenir à la compé­ti­tion et, une fois que la déci­sion de ne pas jouer a été prise, j’ai commencé à m’en­traîner sur de la terre battue… verte, mais de la terre battue. Merci aux orga­ni­sa­teurs du tournoi pour tout, je suis sûr que le tournoi sera une fois de plus un grand succès. J’ai apprécié chaque moment avec ma famille et mon équipe. Et merci à tous mes fans pour leur soutien, comme toujours incon­di­tionnel. J’ai hâte d’être de retour en compé­ti­tion », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros sur Instagram.