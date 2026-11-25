« Je sais qu’il a énor­mé­ment travaillé pour revenir et j’imagine qu’il le mérite », avait lâché Matteo Berrettini, après une longue hési­ta­tion, il y a un mois, à la suite du sacre de son compa­triote Lorenzo Musetti au tournoi ATP 250 de Lyon.

Une réponse froide qui avait rapi­de­ment alimenté les spécu­la­tions autour d’une possible brouille entre les deux Italiens. En cause : une supposée infi­dé­lité de Musetti, qui aurait trompé sa compagne avec l’an­cienne petite amie de Berrettini. Si cette dernière a depuis démenti ces rumeurs, les inter­ro­ga­tions persistent.

Les images n’ont pas vrai­ment contribué à dissiper les soup­çons. Lors de l’hymne italien, avant le quart de finale face à la Corée du Sud, les deux joueurs se sont retrouvés côte à côte. Mais alors que Musetti se tenait juste à côté de lui, Berrettini a préféré poser sa main sur l’épaule de Luciano Darderi, évitant ainsi le contact avec son compatriote.

Matteo Berrettini esti­rando su brazo para no abrazar a Lorenzo Musetti 💀☠️ pic.twitter.com/QJFCQet6Af — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 25, 2026

Une atti­tude qui n’est pas passée inaperçue et qui semble confirmer les tensions évoquées dans la presse italienne.

« En Italie, on parle d’une froi­deur extrême au sein de l’équipe italienne de Coupe Davis à la suite du diffé­rend entre Berrettini et Musetti. Sans aborder le sujet, les deux joueurs ne se côtoient jamais et restent à l’écart l’un de l’autre lors des confé­rences de presse. Chacun s’en­traîne de son côté ces jours‐ci et la presse se demande s’il était judi­cieux de les réunir dans une compé­ti­tion où l’es­prit d’équipe revêt une impor­tance capi­tale. Nous verrons comment la situa­tion évoluera, mais ces jours‐ci, la tension est palpable », rappor­tait plus tôt dans la journée le jour­na­liste José Moron.

Lorenzo Musetti n’a néan­moins pas été perturbe pour son premier match. Il n’a pas tremblé face au 787e mondial, Sean Chan Hong : 6–0, 7–6(5).