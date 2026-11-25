« Je sais qu’il a énormément travaillé pour revenir et j’imagine qu’il le mérite », avait lâché Matteo Berrettini, après une longue hésitation, il y a un mois, à la suite du sacre de son compatriote Lorenzo Musetti au tournoi ATP 250 de Lyon.
Une réponse froide qui avait rapidement alimenté les spéculations autour d’une possible brouille entre les deux Italiens. En cause : une supposée infidélité de Musetti, qui aurait trompé sa compagne avec l’ancienne petite amie de Berrettini. Si cette dernière a depuis démenti ces rumeurs, les interrogations persistent.
Les images n’ont pas vraiment contribué à dissiper les soupçons. Lors de l’hymne italien, avant le quart de finale face à la Corée du Sud, les deux joueurs se sont retrouvés côte à côte. Mais alors que Musetti se tenait juste à côté de lui, Berrettini a préféré poser sa main sur l’épaule de Luciano Darderi, évitant ainsi le contact avec son compatriote.
Une attitude qui n’est pas passée inaperçue et qui semble confirmer les tensions évoquées dans la presse italienne.
« En Italie, on parle d’une froideur extrême au sein de l’équipe italienne de Coupe Davis à la suite du différend entre Berrettini et Musetti. Sans aborder le sujet, les deux joueurs ne se côtoient jamais et restent à l’écart l’un de l’autre lors des conférences de presse. Chacun s’entraîne de son côté ces jours‐ci et la presse se demande s’il était judicieux de les réunir dans une compétition où l’esprit d’équipe revêt une importance capitale. Nous verrons comment la situation évoluera, mais ces jours‐ci, la tension est palpable », rapportait plus tôt dans la journée le journaliste José Moron.
Lorenzo Musetti n’a néanmoins pas été perturbe pour son premier match. Il n’a pas tremblé face au 787e mondial, Sean Chan Hong : 6–0, 7–6(5).
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 18:02