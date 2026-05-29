Loin de Roland‐Garros, où il avait reçu l’an dernier un vibrant hommage sur le court Philippe‐Chatrier, théâtre de ses 14 sacres historiques, Rafael Nadal a retrouvé Roger Federer du côté de Madrid.
Les deux légendes ont immortalisé leurs retrouvailles dans une photo publiée par le Majorquin sur les réseaux sociaux. Mais alors que ce cliché devait surtout ravir les fans, il a également suscité de nombreuses réactions inquiètes.
C’est moi, ou Rafa a énormément maigri ? https://t.co/36OYXbxYlU— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026
Dans les commentaires, plusieurs internautes, préoccupés par l’apparence de l’Espagnol, ont estimé que Rafa apparaissait particulièrement amaigri sur cette photo. L’observateur Benoît Maylin s’est également posé la question.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:10