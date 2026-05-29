Loin de Roland‐Garros, où il avait reçu l’an dernier un vibrant hommage sur le court Philippe‐Chatrier, théâtre de ses 14 sacres histo­riques, Rafael Nadal a retrouvé Roger Federer du côté de Madrid.

Les deux légendes ont immor­ta­lisé leurs retrou­vailles dans une photo publiée par le Majorquin sur les réseaux sociaux. Mais alors que ce cliché devait surtout ravir les fans, il a égale­ment suscité de nombreuses réac­tions inquiètes.

C’est moi, ou Rafa a énor­mé­ment maigri ? https://t.co/36OYXbxYlU — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026

Dans les commen­taires, plusieurs inter­nautes, préoc­cupés par l’ap­pa­rence de l’Espagnol, ont estimé que Rafa appa­rais­sait parti­cu­liè­re­ment amaigri sur cette photo. L’observateur Benoît Maylin s’est égale­ment posé la question.