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La photo de Nadal avec Federer qui inquiète les fans

Par
Baptiste Mulatier
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Loin de Roland‐Garros, où il avait reçu l’an dernier un vibrant hommage sur le court Philippe‐Chatrier, théâtre de ses 14 sacres histo­riques, Rafael Nadal a retrouvé Roger Federer du côté de Madrid.

Les deux légendes ont immor­ta­lisé leurs retrou­vailles dans une photo publiée par le Majorquin sur les réseaux sociaux. Mais alors que ce cliché devait surtout ravir les fans, il a égale­ment suscité de nombreuses réac­tions inquiètes.

Dans les commen­taires, plusieurs inter­nautes, préoc­cupés par l’ap­pa­rence de l’Espagnol, ont estimé que Rafa appa­rais­sait parti­cu­liè­re­ment amaigri sur cette photo. L’observateur Benoît Maylin s’est égale­ment posé la question. 

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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