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La photo préoc­cu­pante de la bles­sure de Carlos Alcaraz : « Voici à quoi ressemble son poignet en ce moment »

Par
Thomas S
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Quelques heures après les propos assez inquié­tants de Feliciano Lopez, direc­teur du Masters 1000 de Madrid, concer­nant l’état de la bles­sure au bras de Carlos Alcaraz, une photo­gra­phie est venue confirmer en partie cette inquiétude.

L’Espagnol, blessé lors de son premier tour à Barcelone et forfait pour le tournoi madri­lène, a en effet été récem­ment photo­gra­phié aux côtés d’une fan avec une grosse attelle au niveau de l’avant‐bras droit. 

Une nouvelle préoc­cu­pante pour les fans du 2e joueur mondial et pour notre confrère espa­gnol, José Moron : « Pour vous donner une idée de la gravité de la bles­sure qu’Alcaraz s’est faite. Voici à quoi ressemble son poignet en ce moment : il est complè­te­ment immo­bi­lisé par une attelle. Grande inquiétude. »

Si l’on en croit certains spécia­listes, la gros­seur de l’at­telle ne serait pas propor­tion­nelle à la gravité de la bles­sure de Carlitos mais serait là unique­ment pour immo­bi­liser l’ar­ti­cu­la­tion et la zone impactée afin d’éviter des gestes ou mouve­ments inhabituels. 

Affaire à suivre…

Publié le lundi 20 avril 2026 à 15:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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