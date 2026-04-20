Quelques heures après les propos assez inquiétants de Feliciano Lopez, directeur du Masters 1000 de Madrid, concernant l’état de la blessure au bras de Carlos Alcaraz, une photographie est venue confirmer en partie cette inquiétude.
L’Espagnol, blessé lors de son premier tour à Barcelone et forfait pour le tournoi madrilène, a en effet été récemment photographié aux côtés d’une fan avec une grosse attelle au niveau de l’avant‐bras droit.
Une nouvelle préoccupante pour les fans du 2e joueur mondial et pour notre confrère espagnol, José Moron : « Pour vous donner une idée de la gravité de la blessure qu’Alcaraz s’est faite. Voici à quoi ressemble son poignet en ce moment : il est complètement immobilisé par une attelle. Grande inquiétude. »
Si l’on en croit certains spécialistes, la grosseur de l’attelle ne serait pas proportionnelle à la gravité de la blessure de Carlitos mais serait là uniquement pour immobiliser l’articulation et la zone impactée afin d’éviter des gestes ou mouvements inhabituels.
Para que os hagáis una idea de la seriedad de la lesión que se ha hecho Alcaraz.— José Morón (@jmgmoron) April 20, 2026
Así tiene ahora mismo la muñeca, completamente inmovilizada con una férula.
Preocupación alta 🚨🚨🚨 https://t.co/ZQYruAFN6h pic.twitter.com/dGD7qnT7ma
Affaire à suivre…
Publié le lundi 20 avril 2026 à 15:33