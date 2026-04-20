Quelques heures après les propos assez inquié­tants de Feliciano Lopez, direc­teur du Masters 1000 de Madrid, concer­nant l’état de la bles­sure au bras de Carlos Alcaraz, une photo­gra­phie est venue confirmer en partie cette inquiétude.

L’Espagnol, blessé lors de son premier tour à Barcelone et forfait pour le tournoi madri­lène, a en effet été récem­ment photo­gra­phié aux côtés d’une fan avec une grosse attelle au niveau de l’avant‐bras droit.

Une nouvelle préoc­cu­pante pour les fans du 2e joueur mondial et pour notre confrère espa­gnol, José Moron : « Pour vous donner une idée de la gravité de la bles­sure qu’Alcaraz s’est faite. Voici à quoi ressemble son poignet en ce moment : il est complè­te­ment immo­bi­lisé par une attelle. Grande inquiétude. »

Si l’on en croit certains spécia­listes, la gros­seur de l’at­telle ne serait pas propor­tion­nelle à la gravité de la bles­sure de Carlitos mais serait là unique­ment pour immo­bi­liser l’ar­ti­cu­la­tion et la zone impactée afin d’éviter des gestes ou mouve­ments inhabituels.

Para que os hagáis una idea de la seriedad de la lesión que se ha hecho Alcaraz.



Así tiene ahora mismo la muñeca, comple­ta­mente inmo­vi­li­zada con una férula.



Preocupación alta 🚨🚨🚨 https://t.co/ZQYruAFN6h pic.twitter.com/dGD7qnT7ma — José Morón (@jmgmoron) April 20, 2026

Affaire à suivre…