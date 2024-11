« J’ai entendu dire que quelque chose se prépa­rait avec un nouveau coach, un grand nom », a récem­ment révélé Viktor Troicki, ami de Novak Djokovic et capi­taine de l’équipe de Serbie de Coupe Davis, avant de donner plus de préci­sions lors de son inter­view accordée à Sport Klub.

« Honnêtement, je n’ai aucune infor­ma­tion et aucune idée de qui cela pour­rait être. Je sais juste qu’il recher­chera un grand nom avec qui partager ses expé­riences. Bien sûr, Novak est le meilleur de l’histoire et le nouvel entraî­neur ne lui apprendra ni le coup droit ni le revers, nous en sommes tous conscients, mais il a besoin de quelqu’un avec qui partager l’expérience. Il est très impor­tant qu’il trouve la paix lorsqu’il le regarde, il en a besoin. Pour avoir un commen­taire à un moment donné. Il est très exigeant et demande des rensei­gne­ments à sa box car il est perfec­tion­niste. Je pense donc que ce sera un grand nom. Cela ne veut pas néces­sai­re­ment dire qu’il était déjà entraî­neur, peut‐être quel­qu’un avec moins d’ex­pé­rience en entraî­ne­ment, mais quel­qu’un avec grande réputation. »