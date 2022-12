Après avoir fait l’éloge de Novak Djokovic et comparé le Serbe à son grand rival Rafael Nadal, Kim Clijsters a évoqué la rela­tion entre l’Espagnol et Roger Federer au cours du podcast de Craig Shapiro.

« Pour moi, l’amitié entre Rafa et Roger va durer toute une vie. Ils ont de si belles familles, leurs parents sont formi­dables, et leurs équipes sont si respec­tueuses. Je pense toujours que le respect de l’ad­ver­saire vient en grande partie de cela, du contexte, de la façon dont vous êtes élevé. Il y a certai­ne­ment eu des moments [dans leur carrière] où ils étaient frus­trés l’un envers l’autre, mais en vieillis­sant, on se rend compte à quel point ce qu’ils ont vécu est impres­sion­nant », a estimé la quadruple lauréate en Grand Chelem.