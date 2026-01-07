AccueilATPLa prédiction de Musetti pour 2026 ne va pas plaire à Sinner...
ATP

La prédic­tion de Musetti pour 2026 ne va pas plaire à Sinner et Alcaraz !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Comme plusieurs joueurs, dont Karen Khachanov, Lorenzo Musetti a été invité par Tennis TV à livrer une prédic­tion auda­cieuse pour 2026.

Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont partagés les huit derniers tour­nois du Grand Chelem, l’Italien entre­voit (ou plutôt désire) une surprise cette saison.

« Un nouveau vain­queur en Grand Chelem… et j’espère que ce sera moi », a confié le 7e joueur mondial.

Rappelons que Musetti a déjà atteint les demi‐finales de Roland‐Garros et de Wimbledon, ainsi que les quarts de finale de l’US Open, mais n’a jamais dépassé le troi­sième tour à l’Open d’Australie.

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 17:59

Article précédent
Loïs Boisson, inter­rogée sur son nouvel entraî­neur : « Mon espa­gnol, il n’est pas là du tout pour l’ins­tant mais je pense que ça peut s’ap­prendre vite »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.