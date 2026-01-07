Comme plusieurs joueurs, dont Karen Khachanov, Lorenzo Musetti a été invité par Tennis TV à livrer une prédiction audacieuse pour 2026.
Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont partagés les huit derniers tournois du Grand Chelem, l’Italien entrevoit (ou plutôt désire) une surprise cette saison.
« Un nouveau vainqueur en Grand Chelem… et j’espère que ce sera moi », a confié le 7e joueur mondial.
One *bold* tennis prediction for 2026 ? 🔮👀@Hkto_mens #BOCKTO2026 pic.twitter.com/lUUNKEVWcu— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2026
Rappelons que Musetti a déjà atteint les demi‐finales de Roland‐Garros et de Wimbledon, ainsi que les quarts de finale de l’US Open, mais n’a jamais dépassé le troisième tour à l’Open d’Australie.
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 17:59