Comme plusieurs joueurs, dont Karen Khachanov, Lorenzo Musetti a été invité par Tennis TV à livrer une prédic­tion auda­cieuse pour 2026.

Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont partagés les huit derniers tour­nois du Grand Chelem, l’Italien entre­voit (ou plutôt désire) une surprise cette saison.

« Un nouveau vain­queur en Grand Chelem… et j’espère que ce sera moi », a confié le 7e joueur mondial.

Rappelons que Musetti a déjà atteint les demi‐finales de Roland‐Garros et de Wimbledon, ainsi que les quarts de finale de l’US Open, mais n’a jamais dépassé le troi­sième tour à l’Open d’Australie.