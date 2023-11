Ancien forma­teur et entraî­neur de Novak Djokovic, aujourd’hui âgée de 84 ans, Nikola Pilic a déclaré lors d’une inter­view accordée à Kurir qu’il pensait le Serbe capable d’évo­luer au plus haut niveau jusqu’en fin de saison 2025. Au minimum.

« Cela dépendra de son état de santé, mais à mon avis, si Djokovic n’est pas blessé, il a encore deux ans pour jouer au plus haut niveau, parmi les cinq meilleurs joueurs de tennis. Peu importe qu’il soit deuxième ou quatrième, l’im­por­tant est qu’il soit là. Le connais­sant, person­nel­le­ment, mais aussi connais­sant son profes­sion­na­lisme et son désir, il est très probable qu’il joue plus de deux ans, mais je le répète, seul Novak peut le savoir et seul lui peut décider combien de temps il jouera », a déclaré l’ex‐capitaine de Coupe Davis renommé dans des propos rapportés par Tennis365.