Observateur attentif du circuit, Rick Macci n’hésite jamais à faire part de ses aspirations du moment depuis son compte Twitter. Récemment, l’entraîneur de jeunesse des sœurs Williams a donné un avis tranché sur Jannik Sinner.
Pour l’Américain, l’actuel numéro un mondial finira avec plus de 20 titres en Grand Chelems dans son armoire à trophées. Un chiffre symbolique qui permettrait d’entrée dans un cercle très fermé, aux côtés de Roger Federer (20), Rafael Nadal (22) et Novak Djokovic (24). Une opinion loin d’être dénuée de sens, mais aventureuse quand on sait que tout peut aller très vite dans le sport de haut niveau.
Sinner is at the top of the mountain just like as a kid when he was at the mountain top to fly down hill like a turbo charged Italian race car and become a skiing champion. Now everything is uphill for the Red Rocket who I feel barring injury could end up with 20 plus Grand…— Rick Macci (@RickMacci) July 30, 2026
« Sinner se trouve au sommet de la montagne, tout comme lorsqu’il était enfant et qu’il se rendait là‐haut pour dévaler les pentes à toute allure, tel une voiture de course italienne suralimentée, dans l’espoir de devenir champion de ski. Désormais, tout est en montée pour la fusée rouge, qui, à mon avis, pourrait bien remporter plus de 20 tournois du Grand Chelem s’il n’est pas victime de blessures ».
Publié le samedi 1 août 2026 à 20:02