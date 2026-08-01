Observateur attentif du circuit, Rick Macci n’hé­site jamais à faire part de ses aspi­ra­tions du moment depuis son compte Twitter. Récemment, l’en­traî­neur de jeunesse des sœurs Williams a donné un avis tranché sur Jannik Sinner.

Pour l’Américain, l’ac­tuel numéro un mondial finira avec plus de 20 titres en Grand Chelems dans son armoire à trophées. Un chiffre symbo­lique qui permet­trait d’en­trée dans un cercle très fermé, aux côtés de Roger Federer (20), Rafael Nadal (22) et Novak Djokovic (24). Une opinion loin d’être dénuée de sens, mais aven­tu­reuse quand on sait que tout peut aller très vite dans le sport de haut niveau.

Sinner is at the top of the moun­tain just like as a kid when he was at the moun­tain top to fly down hill like a turbo charged Italian race car and become a skiing cham­pion. Now every­thing is uphill for the Red Rocket who I feel barring injury could end up with 20 plus Grand… — Rick Macci (@RickMacci) July 30, 2026

« Sinner se trouve au sommet de la montagne, tout comme lorsqu’il était enfant et qu’il se rendait là‐haut pour dévaler les pentes à toute allure, tel une voiture de course italienne surali­mentée, dans l’espoir de devenir cham­pion de ski. Désormais, tout est en montée pour la fusée rouge, qui, à mon avis, pour­rait bien remporter plus de 20 tour­nois du Grand Chelem s’il n’est pas victime de blessures ».