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La prédic­tion de Rick Macci : « Sinner pour­rait bien remporter plus de 20 Grand Chelems »

Par
Jean Muller
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Observateur attentif du circuit, Rick Macci n’hé­site jamais à faire part de ses aspi­ra­tions du moment depuis son compte Twitter. Récemment, l’en­traî­neur de jeunesse des sœurs Williams a donné un avis tranché sur Jannik Sinner.

Pour l’Américain, l’ac­tuel numéro un mondial finira avec plus de 20 titres en Grand Chelems dans son armoire à trophées. Un chiffre symbo­lique qui permet­trait d’en­trée dans un cercle très fermé, aux côtés de Roger Federer (20), Rafael Nadal (22) et Novak Djokovic (24). Une opinion loin d’être dénuée de sens, mais aven­tu­reuse quand on sait que tout peut aller très vite dans le sport de haut niveau. 

« Sinner se trouve au sommet de la montagne, tout comme lorsqu’il était enfant et qu’il se rendait là‐haut pour dévaler les pentes à toute allure, tel une voiture de course italienne surali­mentée, dans l’espoir de devenir cham­pion de ski. Désormais, tout est en montée pour la fusée rouge, qui, à mon avis, pour­rait bien remporter plus de 20 tour­nois du Grand Chelem s’il n’est pas victime de blessures ».

Publié le samedi 1 août 2026 à 20:02

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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