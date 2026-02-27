Alors que Jannik Sinner a réalisé un début de saison en‐deça de ses attentes, avec une défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et un revers contre Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Rick Macci ne s’inquiète pas pour l’Italien.
« Attendez‐vous à voir Sinner remporter l’un des deux tournois du Sunshine Double (Indian Wells et Miami). La fusée est prête à décoller, et c’est dans l’adversité et la défaite que les champions apprennent et reviennent plus forts que jamais », a écrit le célèbre coach américain, formateur des soeurs Williams, sur le réseau social X.
Look for Sinner to grab one of the Sunshine doubles. The Red Rocket is ready for blast off and from adversity and defeat champions learn and come back tougher to beat. @janniksin— Rick Macci (@RickMacci) February 26, 2026
Suspendu l’an dernier, l’actuel numéro 2 mondial n’avait pas pu participer aux Masters 1000 d’Indian Wells et Miami en mars 2025.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 13:58