Alors que Jannik Sinner a réalisé un début de saison en‐deça de ses attentes, avec une défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et un revers contre Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Rick Macci ne s’in­quiète pas pour l’Italien.

« Attendez‐vous à voir Sinner remporter l’un des deux tour­nois du Sunshine Double (Indian Wells et Miami). La fusée est prête à décoller, et c’est dans l’ad­ver­sité et la défaite que les cham­pions apprennent et reviennent plus forts que jamais », a écrit le célèbre coach améri­cain, forma­teur des soeurs Williams, sur le réseau social X.

Look for Sinner to grab one of the Sunshine doubles. The Red Rocket is ready for blast off and from adver­sity and defeat cham­pions learn and come back tougher to beat. @janniksin — Rick Macci (@RickMacci) February 26, 2026

Suspendu l’an dernier, l’ac­tuel numéro 2 mondial n’avait pas pu parti­ciper aux Masters 1000 d’Indian Wells et Miami en mars 2025.