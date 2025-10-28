AccueilATPLa prédiction de Sam Querrey sur Djokovic : "C'est ce que je...
La prédic­tion de Sam Querrey sur Djokovic : « C’est ce que je pense. Peut‐être qu’il ira en pensant qu’il peut battre Sinner ou Alcaraz en deux sets gagnants »

Par Baptiste Mulatier

Forfait pour le Masters 1000 de Paris, Novak Djokovic participera‐t‐il au Masters de fin de saison à Turin (9 au 16 novembre), après l’ATP 250 d’Athènes (2 au 8 novembre), sur lequel il s’est inscrit ? Sam Querrey pense avoir la réponse. 

« Je pense qu’il va jouer. À Shanghai, il semblait être de bonne humeur. Peut‐être qu’il ira à Turin en pensant qu’il peut battre Sinner ou Alcaraz en deux manches sur trois. Je pense qu’il va jouer, mais on ne sait jamais », a déclaré l’an­cien 11e mondial lors du dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette.

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 19:45

