Totalement surclassé par Jannik Sinner (6−2, 6–3) en quarts de finale du Six Kings Slam, l’exhibition organisée cette semaine en Arabie Saoudite, Stefanos Tsitsipas s’est longuement exprimé en conférence de presse d’après match.
Notamment interrogé sur son adversaire italien et son grand rival, Carlos Alcaraz, le Grec, d’abord réticent à donner un pronostic sur le nombre de tournois du Grand Chelem qu’ils remporteront au cours de leur carrière, a fini par donner un nombre.
« Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet, car je ne suis pas doué pour les prévisions. Je dirai simplement que nous les verrons encore remporter de nombreux tournois du Grand Chelem. Je suis presque certain qu’ils auront tous les deux remporté plus de 10 tournois du Grand Chelem à la fin de leur carrière. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 15:15