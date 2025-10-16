AccueilATPLa prédiction de Tsitsipas après sa lourde défaite contre Sinner : "Je...
La prédic­tion de Tsitsipas après sa lourde défaite contre Sinner : « Je suis presque certain que Jannik et Carlos Alcaraz auront tous les deux remporté plus de 10 tour­nois du Grand Chelem à la fin de leur carrière »

Totalement surclassé par Jannik Sinner (6−2, 6–3) en quarts de finale du Six Kings Slam, l’ex­hi­bi­tion orga­nisée cette semaine en Arabie Saoudite, Stefanos Tsitsipas s’est longue­ment exprimé en confé­rence de presse d’après match. 

Notamment inter­rogé sur son adver­saire italien et son grand rival, Carlos Alcaraz, le Grec, d’abord réti­cent à donner un pronostic sur le nombre de tour­nois du Grand Chelem qu’ils rempor­te­ront au cours de leur carrière, a fini par donner un nombre. 

« Je ne ferai aucun commen­taire à ce sujet, car je ne suis pas doué pour les prévi­sions. Je dirai simple­ment que nous les verrons encore remporter de nombreux tour­nois du Grand Chelem. Je suis presque certain qu’ils auront tous les deux remporté plus de 10 tour­nois du Grand Chelem à la fin de leur carrière. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 15:15

