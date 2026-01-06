AccueilATPLa prédiction osée de Karen Khachanov : "Carlos Alcaraz et Jannik Sinner...
La prédic­tion osée de Karen Khachanov : « Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté tous les Grands Chelems ces deux dernières années, mais cette saison, quel­qu’un d’autre va en gagner un »

Alors que plusieurs joueurs du circuit ont été invités, par les équipes de commu­ni­ca­tion de Tennis TV, à donner une prédic­tion auda­cieuse pour la saison 2026, certains, dont Karen Kachanov, ont estimé que la série de huit sacres d’af­filée en Grand Chelem de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner allait prendre fin.

« Ces deux dernières années, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté tous les tour­nois du Grand Chelem. Je dirais donc pour ma prédic­tion auda­cieuse que quel­qu’un d’autre qu’eux pour­rait remporter un Grand Chelem cette saison. »

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 17:37

