Alors que plusieurs joueurs du circuit ont été invités, par les équipes de commu­ni­ca­tion de Tennis TV, à donner une prédic­tion auda­cieuse pour la saison 2026, certains, dont Karen Kachanov, ont estimé que la série de huit sacres d’af­filée en Grand Chelem de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner allait prendre fin.

« Ces deux dernières années, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté tous les tour­nois du Grand Chelem. Je dirais donc pour ma prédic­tion auda­cieuse que quel­qu’un d’autre qu’eux pour­rait remporter un Grand Chelem cette saison. »