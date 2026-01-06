Alors que plusieurs joueurs du circuit ont été invités, par les équipes de communication de Tennis TV, à donner une prédiction audacieuse pour la saison 2026, certains, dont Karen Kachanov, ont estimé que la série de huit sacres d’affilée en Grand Chelem de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner allait prendre fin.
One *bold* tennis prediction for 2026 ? 🔮👀@Hkto_mens #BOCKTO2026 pic.twitter.com/lUUNKEVWcu— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2026
« Ces deux dernières années, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté tous les tournois du Grand Chelem. Je dirais donc pour ma prédiction audacieuse que quelqu’un d’autre qu’eux pourrait remporter un Grand Chelem cette saison. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 17:37