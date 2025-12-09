Alors que le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot­ball 2026, qui aura lieu aux États‐Unis, a rendu don verdict et que la France n’a d’ailleurs pas été épar­gnée, Novak Djokovic, présent ce week‐end à Abu Dabi pour le grand prix de Formule 1, a fait une prédic­tion plus qu’audacieuse.

En effet, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a déclaré que la prochaine finale du Mondial de foot allait opposer le Portugal au Mexique avec une victoire du pays de Cristiano Ronaldo.

الاسطورة نوفاك دوجوكوفيتش يتوقع الفائز بكأس العالم 👀 pic.twitter.com/sjPL66l4pU — n e e d y (@CallHimGoat) December 6, 2025

« Je vais aller sur le Portugal. Le Portugal va battre le Mexique en finale. »

D’accord avec le Serbe ?