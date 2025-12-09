AccueilInsoliteLa prédiction très audacieuse de Djokovic sur la finale et le vainqueur...
La prédic­tion très auda­cieuse de Djokovic sur la finale et le vain­queur de la Coupe du Monde de foot­ball 2026

Alors que le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot­ball 2026, qui aura lieu aux États‐Unis, a rendu don verdict et que la France n’a d’ailleurs pas été épar­gnée, Novak Djokovic, présent ce week‐end à Abu Dabi pour le grand prix de Formule 1, a fait une prédic­tion plus qu’audacieuse.

En effet, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a déclaré que la prochaine finale du Mondial de foot allait opposer le Portugal au Mexique avec une victoire du pays de Cristiano Ronaldo. 

« Je vais aller sur le Portugal. Le Portugal va battre le Mexique en finale. »

D’accord avec le Serbe ? 

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 12:50

